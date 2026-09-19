Seçim Sinop BOYABAT Seçim Sonuçları – BOYABAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop BOYABAT

Şefik Çakıcı

AK Parti
%51,2
7.953 oy

Hasan Kara

İYİ Parti
%40,2
6.254 oy

Diğer

%9
1.332 oy
Sinop - BOYABAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %51,2
  • %40,2
  • %7,4
  • %0,7
  • %0,3
  • %51,2
  • %40,2
  • %7,4
  • %0,7
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
  • %0
  • %42,2
  • %1,3
  • %0,3
  • %51,6
  • %0
  • %42,2
  • %1,3
  • %0,3
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şefik Çakıcı AK Parti
  • Hasan Kara İYİ Parti
  • Şükrü Kaya MHP
  • Birol Aydın SP
  • Davut Çalhan DSP
  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen19.365
  • Kullanılan oy16.360
  • Geçerli oy15.539
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.125
  • 30 Mar 1415.816
  • 30 Mar 1415.012
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boyabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,5
  • %51,2
  • %7,4
  • %58,5
  • %51,2
  • %7,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %40,2
  • %40,2
  • %40,2
  • %40,2
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,2
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şefik Çakıcı AK Parti
  • Hasan Kara İYİ Parti
  • Şükrü Kaya MHP
  • Birol Aydın SP
  • Davut Çalhan DSP
  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen19.365
  • Kullanılan oy16.360
  • Geçerli oy15.539
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.125
  • 30 Mar 1415.816
  • 30 Mar 1415.012
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boyabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BOYABAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,2
    7.953 oy
  • %40,2
    6.254 oy
  • %51,2
    7.953 oy
  • %40,2
    6.254 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
    7.750 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,6
    7.750 oy
  • %0
  • MHP
  • SP
  • %7,4
    1.144 oy
  • %0,7
    103 oy
  • %7,4
    1.144 oy
  • %0,7
    103 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
    6.340 oy
  • %1,3
    189 oy
  • %42,2
    6.340 oy
  • %1,3
    189 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    51 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0,3
    51 oy
  • %0,2
    34 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    41 oy
  • %0,3
    40 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0,3
    40 oy

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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