Seçim Kırıkkale BAHŞİLİ Seçim Sonuçları – BAHŞİLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırıkkale BAHŞİLİ

Recep Zafer Tekin

AK Parti
%51,8
2.052 oy

Halil İbrahim Bişkin

MHP
%45,2
1.788 oy

Diğer

%3
118 oy
Kırıkkale - BAHŞİLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %51,8
  • %45,2
  • %2,5
  • %0,5
  • %51,8
  • %45,2
  • %2,5
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
  • %15,5
  • %35,6
  • %0,1
  • %48,4
  • %15,5
  • %35,6
  • %0,1
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Zafer Tekin AK Parti
  • Halil İbrahim Bişkin MHP
  • Ömer Çıtak SP
  • Enver Fatih Aygül BTP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen4.465
  • Kullanılan oy4.155
  • Geçerli oy3.958
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.004
  • 30 Mar 143.807
  • 30 Mar 143.639
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahşili Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97
  • %51,8
  • %45,2
  • %97
  • %51,8
  • %45,2
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %3
  • %2,5
  • %0,5
  • %3
  • %2,5
  • %0,5
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Zafer Tekin AK Parti
  • Halil İbrahim Bişkin MHP
  • Ömer Çıtak SP
  • Enver Fatih Aygül BTP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen4.465
  • Kullanılan oy4.155
  • Geçerli oy3.958
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.004
  • 30 Mar 143.807
  • 30 Mar 143.639
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahşili Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAHŞİLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,8
    2.052 oy
  • %45,2
    1.788 oy
  • %51,8
    2.052 oy
  • %45,2
    1.788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
    1.762 oy
  • %15,5
    565 oy
  • %48,4
    1.762 oy
  • %15,5
    565 oy
  • SP
  • BTP
  • %2,5
    97 oy
  • %0,5
    21 oy
  • %2,5
    97 oy
  • %0,5
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,6
    1.296 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %35,6
    1.296 oy
  • %0,1
    3 oy

      Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 409 / 409
      • %100
      • AK Parti
      • İYİ Parti
      • MHP
      • %42
        45.569 oy
      • %31,7
        34.391 oy
      • %23,5
        25.445 oy
      • %42
        45.569 oy
      • %31,7
        34.391 oy
      • %23,5
        25.445 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %44,3
        50.577 oy
      • %0
        0 oy
      • %30
        34.216 oy
      • %44,3
        50.577 oy
      • %0
      • %30
        34.216 oy
      • BBP
      • SP
      • DSP
      • %1,3
        1.435 oy
      • %0,9
        984 oy
      • %0,3
        303 oy
      • %1,3
        1.435 oy
      • %0,9
        984 oy
      • %0,3
        303 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,9
        990 oy
      • %20,3
        23.223 oy
      • %0,1
        66 oy
      • %0,9
        990 oy
      • %20,3
        23.223 oy
      • %0,1
        66 oy
      • TKP
      • VP
      • BTP
      • %0,1
        114 oy
      • %0,1
        97 oy
      • %0,1
        71 oy
      • %0,1
        114 oy
      • %0,1
        97 oy
      • %0,1
        71 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        210 oy
      • %0
      • %0
      • %0,2
        210 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3