Seçim Kırıkkale ÇELEBİ Seçim Sonuçları – ÇELEBİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırıkkale ÇELEBİ

Yaşar Erdemir

AK Parti
%52,1
465 oy

Nafi Yakut

MHP
%46,1
412 oy

Diğer

%2
16 oy
Kırıkkale - ÇELEBİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %52,1
  • %46,1
  • %1,5
  • %0,2
  • %0,1
  • %52,1
  • %46,1
  • %1,5
  • %0,2
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %8,9
  • %2,3
  • %30,7
  • %0,2
  • %40,1
  • %8,9
  • %2,3
  • %30,7
  • %0,2
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Erdemir AK Parti
  • Nafi Yakut MHP
  • Oktay Babadağ CHP
  • Hüseyin Çelebi SP
  • Fatma Göbül BTP
  • Katılım oranı % 95,2
  • Toplam seçmen959
  • Kullanılan oy913
  • Geçerli oy893
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.185
  • 30 Mar 141.114
  • 30 Mar 141.081
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çelebi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98,2
  • %52,1
  • %46,1
  • %98,2
  • %52,1
  • %46,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Erdemir AK Parti
  • Nafi Yakut MHP
  • Oktay Babadağ CHP
  • Hüseyin Çelebi SP
  • Fatma Göbül BTP
  • Katılım oranı % 95,2
  • Toplam seçmen959
  • Kullanılan oy913
  • Geçerli oy893
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.185
  • 30 Mar 141.114
  • 30 Mar 141.081
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çelebi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇELEBİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,1
    465 oy
  • %46,1
    412 oy
  • %52,1
    465 oy
  • %46,1
    412 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    434 oy
  • %8,9
    96 oy
  • %40,1
    434 oy
  • %8,9
    96 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,5
    13 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %1,5
    13 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    25 oy
  • %30,7
    332 oy
  • %2,3
    25 oy
  • %30,7
    332 oy
  • BTP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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