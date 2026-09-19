Seçim Kırıkkale KESKİN Seçim Sonuçları – KESKİN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırıkkale KESKİN

Necati Alsancak

İYİ Parti
%34,8
1.806 oy

Dede Yıldırım

AK Parti
%34,6
1.800 oy

Diğer

%30
1.591 oy
Kırıkkale - KESKİN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %34,8
  • %34,6
  • %30,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %34,8
  • %34,6
  • %30,3
  • %0,2
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %28,2
  • %7,5
  • %0,7
  • %0,4
  • %0
  • %28,2
  • %7,5
  • %0,7
  • %0,4
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Alsancak İYİ Parti
  • Dede Yıldırım AK Parti
  • Mustafa Alp Sülsipiroğlu MHP
  • Faruk Korkmaz SP
  • İsmail Hakkı Akçin BTP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen6.467
  • Kullanılan oy5.434
  • Geçerli oy5.197
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.670
  • 30 Mar 146.039
  • 30 Mar 145.739
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keskin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,9
  • %34,6
  • %30,3
  • %64,9
  • %34,6
  • %30,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %34,8
  • %34,8
  • %34,8
  • %34,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Alsancak İYİ Parti
  • Dede Yıldırım AK Parti
  • Mustafa Alp Sülsipiroğlu MHP
  • Faruk Korkmaz SP
  • İsmail Hakkı Akçin BTP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen6.467
  • Kullanılan oy5.434
  • Geçerli oy5.197
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.670
  • 30 Mar 146.039
  • 30 Mar 145.739
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keskin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KESKİN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • %34,8
    1.806 oy
  • %34,6
    1.800 oy
  • %34,8
    1.806 oy
  • %34,6
    1.800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,2
    1.621 oy
  • %0
  • %28,2
    1.621 oy
  • MHP
  • SP
  • %30,3
    1.575 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %30,3
    1.575 oy
  • %0,2
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,5
    429 oy
  • %0,7
    42 oy
  • %7,5
    429 oy
  • %0,7
    42 oy
  • BTP
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    23 oy
  • %0,4
    23 oy

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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