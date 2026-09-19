Seçim Kırıkkale SULAKYURT Seçim Sonuçları – SULAKYURT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırıkkale SULAKYURT

İsmail Bildik

MHP
%55,7
906 oy

Kadir Çakıroğlu

AK Parti
%34,3
558 oy

Diğer

%10
162 oy
Kırıkkale - SULAKYURT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %55,7
  • %34,3
  • %9,8
  • %0,1
  • %0
  • %55,7
  • %34,3
  • %9,8
  • %0,1
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,5
  • %26,6
  • %12
  • %29,8
  • %0
  • %31,5
  • %26,6
  • %12
  • %29,8
  • %0
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Bildik MHP
  • Kadir Çakıroğlu AK Parti
  • Tamer Cihan CHP
  • Hüseyin Yılmaz SP
  • Vural Şentürk BTP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen1.814
  • Kullanılan oy1.665
  • Geçerli oy1.626
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.505
  • 30 Mar 141.316
  • 30 Mar 141.244
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sulakyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %90
  • %55,7
  • %34,3
  • %90
  • %55,7
  • %34,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %9,8
  • %9,8
  • %9,8
  • %9,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Bildik MHP
  • Kadir Çakıroğlu AK Parti
  • Tamer Cihan CHP
  • Hüseyin Yılmaz SP
  • Vural Şentürk BTP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen1.814
  • Kullanılan oy1.665
  • Geçerli oy1.626
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.505
  • 30 Mar 141.316
  • 30 Mar 141.244
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sulakyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SULAKYURT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %55,7
    906 oy
  • %34,3
    558 oy
  • %55,7
    906 oy
  • %34,3
    558 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,5
    392 oy
  • %26,6
    331 oy
  • %31,5
    392 oy
  • %26,6
    331 oy
  • CHP
  • SP
  • %9,8
    160 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %9,8
    160 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12
    149 oy
  • %29,8
    371 oy
  • %12
    149 oy
  • %29,8
    371 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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