Seçim Bursa BÜYÜKORHAN Seçim Sonuçları – BÜYÜKORHAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa BÜYÜKORHAN

Ahmet Korkmaz

AK Parti
%63,6
4.575 oy

Kamil Mehmet Acaroğlu

İYİ Parti
%32,2
2.313 oy

Diğer

%4
302 oy
Bursa - BÜYÜKORHAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • VP
  • %63,6
  • %32,2
  • %2
  • %0,8
  • %0,8
  • %63,6
  • %32,2
  • %2
  • %0,8
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
  • %0
  • %2
  • %0
  • %0
  • %49,4
  • %0
  • %2
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Korkmaz AK Parti
  • Kamil Mehmet Acaroğlu İYİ Parti
  • İsmail Şaşkın SP
  • Ali Osman Makar DP
  • Aydın Keleşoğlu VP
  • Katılım oranı % 93,8
  • Toplam seçmen8.301
  • Kullanılan oy7.783
  • Geçerli oy7.190
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.175
  • 30 Mar 148.643
  • 30 Mar 147.941
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Büyükorhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %63,6
  • %63,6
  • %63,6
  • %63,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %32,2
  • %32,2
  • %32,2
  • %32,2
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • VP
  • %4,2
  • %2
  • %0,8
  • %0,8
  • %4,2
  • %2
  • %0,8
  • %0,8
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Korkmaz AK Parti
  • Kamil Mehmet Acaroğlu İYİ Parti
  • İsmail Şaşkın SP
  • Ali Osman Makar DP
  • Aydın Keleşoğlu VP
  • Katılım oranı % 93,8
  • Toplam seçmen8.301
  • Kullanılan oy7.783
  • Geçerli oy7.190
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.175
  • 30 Mar 148.643
  • 30 Mar 147.941
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Büyükorhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BÜYÜKORHAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • %63,6
    4.575 oy
  • %32,2
    2.313 oy
  • %2
    142 oy
  • %63,6
    4.575 oy
  • %32,2
    2.313 oy
  • %2
    142 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    3.923 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    160 oy
  • %49,4
    3.923 oy
  • %0
  • %2
    160 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • %0,8
    58 oy
  • %0,8
    55 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %0,8
    58 oy
  • %0,8
    55 oy
  • %0,4
    30 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    36 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    36 oy
  • DSP
  • %0,2
    17 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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