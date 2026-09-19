Seçim Bursa ORHANGAZİ Seçim Sonuçları – ORHANGAZİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa ORHANGAZİ

Bekir Aydın

AK Parti
%39,7
19.893 oy

İsmail Yılmaz

İYİ Parti
%25,6
12.835 oy

Diğer

%34
17.416 oy
Bursa - ORHANGAZİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %39,7
  • %25,6
  • %22,4
  • %10,1
  • %0,8
  • %39,7
  • %25,6
  • %22,4
  • %10,1
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41
  • %0
  • %35,2
  • %1,7
  • %0
  • %41
  • %0
  • %35,2
  • %1,7
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
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GEMLİK
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GÜRSU
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HARMANCIK
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İNEGÖL
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İZNİK
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KARACABEY
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KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Aydın AK Parti
  • İsmail Yılmaz İYİ Parti
  • Şaban Çetin Çoklar DP
  • Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu SP
  • İbrahim İnce DSP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen59.994
  • Kullanılan oy52.125
  • Geçerli oy50.144
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1456.675
  • 30 Mar 1451.838
  • 30 Mar 1449.237
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Orhangazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %39,7
  • %39,7
  • %39,7
  • %39,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %25,6
  • %25,6
  • %25,6
  • %25,6
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %34,7
  • %22,4
  • %10,1
  • %0,8
  • %34,7
  • %22,4
  • %10,1
  • %0,8
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Aydın AK Parti
  • İsmail Yılmaz İYİ Parti
  • Şaban Çetin Çoklar DP
  • Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu SP
  • İbrahim İnce DSP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen59.994
  • Kullanılan oy52.125
  • Geçerli oy50.144
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1456.675
  • 30 Mar 1451.838
  • 30 Mar 1449.237
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Orhangazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ORHANGAZİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • %39,7
    19.893 oy
  • %25,6
    12.835 oy
  • %22,4
    11.212 oy
  • %39,7
    19.893 oy
  • %25,6
    12.835 oy
  • %22,4
    11.212 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41
    20.170 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,2
    17.345 oy
  • %41
    20.170 oy
  • %0
  • %35,2
    17.345 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %10,1
    5.060 oy
  • %0,8
    422 oy
  • %0,7
    375 oy
  • %10,1
    5.060 oy
  • %0,8
    422 oy
  • %0,7
    375 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    849 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    103 oy
  • %1,7
    849 oy
  • %0
  • %0,2
    103 oy
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,3
    166 oy
  • %0,2
    116 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,3
    166 oy
  • %0,2
    116 oy
  • %0,1
    65 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    160 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    245 oy
  • %0,3
    160 oy
  • %0
  • %0,5
    245 oy

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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