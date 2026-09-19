Seçim Bursa OSMANGAZİ Seçim Sonuçları – OSMANGAZİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa OSMANGAZİ

Mustafa Dündar

AK Parti
%50,6
262.859 oy

Erkan Aydın

CHP
%45,5
236.679 oy

Diğer

%3
20.308 oy
Bursa - OSMANGAZİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.888 / 1.888
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %50,6
  • %45,5
  • %2
  • %1
  • %0,3
  • %50,6
  • %45,5
  • %2
  • %1
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
  • %31,5
  • %4,2
  • %0,6
  • %0,2
  • %47,3
  • %31,5
  • %4,2
  • %0,6
  • %0,2
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Dündar AK Parti
  • Erkan Aydın CHP
  • Gökhan Gerçek SP
  • Şaban Demir BBP
  • Kıvanç Bozacı DSP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen631.508
  • Kullanılan oy535.382
  • Geçerli oy519.846
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14584.001
  • 30 Mar 14524.549
  • 30 Mar 14502.392
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmangazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.888 / 1.888
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %45,5
  • %45,5
  • %45,5
  • %45,5
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %3,9
  • %2
  • %1
  • %0,3
  • %3,9
  • %2
  • %1
  • %0,3
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Dündar AK Parti
  • Erkan Aydın CHP
  • Gökhan Gerçek SP
  • Şaban Demir BBP
  • Kıvanç Bozacı DSP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen631.508
  • Kullanılan oy535.382
  • Geçerli oy519.846
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14584.001
  • 30 Mar 14524.549
  • 30 Mar 14502.392
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmangazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

OSMANGAZİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.888 / 1.888
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %50,6
    262.859 oy
  • %45,5
    236.679 oy
  • %2
    10.181 oy
  • %50,6
    262.859 oy
  • %45,5
    236.679 oy
  • %2
    10.181 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    237.565 oy
  • %31,5
    158.045 oy
  • %4,2
    20.991 oy
  • %47,3
    237.565 oy
  • %31,5
    158.045 oy
  • %4,2
    20.991 oy
  • BBP
  • DSP
  • DP
  • %1
    5.073 oy
  • %0,3
    1.803 oy
  • %0,3
    1.659 oy
  • %1
    5.073 oy
  • %0,3
    1.803 oy
  • %0,3
    1.659 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    2.764 oy
  • %0,2
    1.182 oy
  • %0,3
    1.415 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %0,2
    1.182 oy
  • %0,3
    1.415 oy
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    849 oy
  • %0,1
    743 oy
  • %0,2
    849 oy
  • %0,1
    743 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    1.043 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.043 oy
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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