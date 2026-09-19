31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa MUDANYA
Hayri Türkyılmaz
CHP
%53,5
33.664 oy
Ahmet Murat Ünal
AK Parti
%41,9
26.372 oy
Diğer
%5
2.942 oy
Bursa - MUDANYA İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 237 / 237
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hayri Türkyılmaz CHP
- Ahmet Murat Ünal AK Parti
- Erkan Can DP
- Engin Tokgöz DSP
- Nebi Yurtsever SP
- Katılım oranı % 86,2
- Toplam seçmen74.859
- Kullanılan oy64.501
- Geçerli oy62.978
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1461.193
- 30 Mar 1455.619
- 30 Mar 1453.696
- Açılan sandık
- 237 / 237
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hayri Türkyılmaz CHP
- Ahmet Murat Ünal AK Parti
- Erkan Can DP
- Engin Tokgöz DSP
- Nebi Yurtsever SP
- Katılım oranı % 86,2
- Toplam seçmen74.859
- Kullanılan oy64.501
- Geçerli oy62.978
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1461.193
- 30 Mar 1455.619
- 30 Mar 1453.696
MUDANYA Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 237 / 237
- %100
Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BüyükorhanAhmet Korkmaz % 100 % 63,6 % 0 % 0 % 32,2 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÜYÜKORHAN Ahmet Korkmaz % 100 % 63,63 % 0 % 0 % 32,17 % 0 % 1,97 SP
- BÜYÜKORHAN (30 Mar 2014) Hasan Taş % 49,4 % 44,59 % 2,57 % 0 % 0 % 2,01 SP
-
GemlikMehmet Uğur Sertaslan % 100 % 42,3 % 0 % 47,3 % 0 % 0 % 6,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEMLİK Mehmet Uğur Sertaslan % 100 % 42,3 % 0 % 47,25 % 0 % 0 % 6,07 SP
- GEMLİK (30 Mar 2014) Refik Yılmaz % 38,85 % 31,78 % 22,64 % 0 % 0 % 3,59 SP
-
GürsuMustafa Işık % 100 % 62,7 % 0 % 32,5 % 0 % 0 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜRSU Mustafa Işık % 100 % 62,74 % 0 % 32,53 % 0 % 0 % 3,49 SP
- GÜRSU (30 Mar 2014) Cüneyt Yıldız % 49,34 % 26,38 % 14,12 % 0 % 0 % 7,89 SP
-
HarmancıkYılmaz Ataş % 100 % 55,8 % 0 % 41,8 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HARMANCIK Yılmaz Ataş % 100 % 55,75 % 0 % 41,84 % 0 % 0 % 1,59 SP
- HARMANCIK (30 Mar 2014) Mustafa Çetinkaya % 44,98 % 23,81 % 27,44 % 0 % 0 % 2,88 SP
-
İnegölAlper Taban % 100 % 63,6 % 0 % 0 % 22,6 % 3,2 % 8,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İNEGÖL Alper Taban % 100 % 63,57 % 0 % 0 % 22,64 % 3,19 % 8,08 SP
- İNEGÖL (30 Mar 2014) Alinur Aktaş % 55,21 % 32,59 % 3,83 % 0 % 0 % 5,49 SP
-
İznikKağan Mehmet Usta % 100 % 50,8 % 0 % 0 % 45,9 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İZNİK Kağan Mehmet Usta % 100 % 50,78 % 0 % 0 % 45,87 % 0 % 1,87 SP
- İZNİK (30 Mar 2014) Osman Sargın % 41,57 % 25,24 % 30,67 % 0 % 0 % 2,07 SP
-
KaracabeyAli Özkan % 100 % 40,2 % 0 % 0 % 35,8 % 0 % 21,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARACABEY Ali Özkan % 100 % 40,23 % 0 % 0 % 35,78 % 0 % 21,22 DP
- KARACABEY (30 Mar 2014) Ali Özkan % 35,04 % 28,24 % 12,15 % 0 % 0 % 14,85 DP
-
KelesMehmet Keskin % 100 % 60 % 0 % 0 % 34,5 % 0 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KELES Mehmet Keskin % 100 % 59,97 % 0 % 0 % 34,5 % 0 % 3,61 SP
- KELES (30 Mar 2014) Mehmet Teke % 54,23 % 33 % 8,29 % 0 % 0 % 2,23 SP
-
KestelÖnder Tanır % 100 % 54,2 % 0 % 38,9 % 0 % 0 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KESTEL Önder Tanır % 100 % 54,2 % 0 % 38,93 % 0 % 0 % 5,52 SP
- KESTEL (30 Mar 2014) Yener Acar % 43,92 % 25,7 % 22,12 % 0 % 0 % 6,06 SP
-
MudanyaHayri Türkyılmaz % 100 % 41,9 % 0 % 53,5 % 0 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUDANYA Hayri Türkyılmaz % 100 % 41,87 % 0 % 53,45 % 0 % 0 % 1,96 DP
- MUDANYA (30 Mar 2014) Hayri Türkyılmaz % 33,64 % 21,65 % 41,13 % 0 % 0 % 1,23 DP
-
MustafakemalpaşaMehmet Kanar % 100 % 48,4 % 0 % 0 % 47,5 % 0 % 1,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUSTAFAKEMALPAŞA Mehmet Kanar % 100 % 48,36 % 0 % 0 % 47,48 % 0 % 1,84 DP
- MUSTAFAKEMALPAŞA (30 Mar 2014) Sadi Kurtulan % 40,7 % 22,27 % 30,49 % 0 % 0 % 4,05 DP
-
NilüferTurgay Erdem % 100 % 35,1 % 0 % 62,1 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NİLÜFER Turgay Erdem % 100 % 35,13 % 0 % 62,09 % 0 % 0 % 1,5 SP
- NİLÜFER (30 Mar 2014) Mustafa Bozbey % 34,65 % 7,48 % 54,7 % 0 % 0 % 0,94 Bağımsız
-
OrhaneliAli Aykurt % 100 % 52,8 % 0 % 0 % 43 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORHANELİ Ali Aykurt % 100 % 52,82 % 0 % 0 % 42,99 % 0 % 2,22 SP
- ORHANELİ (30 Mar 2014) İrfan Tatlıoğlu % 44,19 % 41,98 % 8,66 % 0 % 0 % 3,76 SP
-
OrhangaziBekir Aydın % 100 % 39,7 % 0 % 0 % 25,6 % 0 % 22,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORHANGAZİ Bekir Aydın % 100 % 39,67 % 0 % 0 % 25,6 % 0 % 22,36 DP
- ORHANGAZİ (30 Mar 2014) Neşet Çağlayan % 40,97 % 11,34 % 9,3 % 0 % 0 % 35,23 DP
-
OsmangaziMustafa Dündar % 100 % 50,6 % 0 % 45,5 % 0 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OSMANGAZİ Mustafa Dündar % 100 % 50,56 % 0 % 45,53 % 0 % 0 % 1,96 SP
- OSMANGAZİ (30 Mar 2014) Mustafa Dündar % 47,29 % 13,88 % 31,46 % 0 % 0 % 4,18 SP
-
YenişehirDavut Aydın % 100 % 0 % 48 % 0 % 40,2 % 2,3 % 7,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİŞEHİR Davut Aydın % 100 % 0 % 47,96 % 0 % 40,16 % 2,34 % 7,21 SP
- YENİŞEHİR (30 Mar 2014) Süleyman Çelik % 44,58 % 41,31 % 8,72 % 0 % 0 % 2,38 Bağımsız
-
YıldırımOktay Yılmaz % 100 % 56,3 % 0 % 38,3 % 0 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YILDIRIM Oktay Yılmaz % 100 % 56,33 % 0 % 38,25 % 0 % 0 % 2,1 SP
- YILDIRIM (30 Mar 2014) İsmail Hakkı Edebali % 50,35 % 25,28 % 16,67 % 0 % 0 % 3,63 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6.841 / 6.841
- %100
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