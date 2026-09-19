Seçim Bursa NİLÜFER Seçim Sonuçları – NİLÜFER Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa NİLÜFER

Turgay Erdem

CHP
%62,1
166.316 oy

Necati Şahin

AK Parti
%35,1
94.109 oy

Diğer

%3
7.456 oy
Bursa - NİLÜFER İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 943 / 943
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %62,1
  • %35,1
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,4
  • %62,1
  • %35,1
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
  • %34,7
  • %0,8
  • %0,1
  • %0,2
  • %54,7
  • %34,7
  • %0,8
  • %0,1
  • %0,2
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Erdem CHP
  • Necati Şahin AK Parti
  • Mehmet Cihan Terzioğlu SP
  • İbrahim Alkaya DSP
  • Muhittin Değirmenci DP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen315.834
  • Kullanılan oy273.354
  • Geçerli oy267.881
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14257.975
  • 30 Mar 14235.601
  • 30 Mar 14228.019
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nilüfer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 943 / 943
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %62,1
  • %62,1
  • %62,1
  • %62,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %35,1
  • %35,1
  • %35,1
  • %35,1
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %2,8
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,4
  • %2,8
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,4
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Erdem CHP
  • Necati Şahin AK Parti
  • Mehmet Cihan Terzioğlu SP
  • İbrahim Alkaya DSP
  • Muhittin Değirmenci DP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen315.834
  • Kullanılan oy273.354
  • Geçerli oy267.881
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14257.975
  • 30 Mar 14235.601
  • 30 Mar 14228.019
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nilüfer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

NİLÜFER Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 943 / 943
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,1
    166.316 oy
  • %35,1
    94.109 oy
  • %1,5
    4.029 oy
  • %62,1
    166.316 oy
  • %35,1
    94.109 oy
  • %1,5
    4.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
    124.719 oy
  • %34,7
    79.016 oy
  • %0,8
    1.825 oy
  • %54,7
    124.719 oy
  • %34,7
    79.016 oy
  • %0,8
    1.825 oy
  • DSP
  • DP
  • VP
  • %0,4
    1.093 oy
  • %0,4
    1.005 oy
  • %0,3
    796 oy
  • %0,4
    1.093 oy
  • %0,4
    1.005 oy
  • %0,3
    796 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    303 oy
  • %0,2
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    303 oy
  • %0,2
    525 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,2
    533 oy
  • %0,2
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    269 oy
  • %0,1
    269 oy

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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