Seçim Bursa KELES Seçim Sonuçları – KELES Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa KELES

Mehmet Keskin

AK Parti
%60
5.547 oy

Ali Işık

İYİ Parti
%34,5
3.191 oy

Diğer

%5
511 oy
Bursa - KELES İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • VP
  • %60
  • %34,5
  • %3,6
  • %1
  • %0,5
  • %60
  • %34,5
  • %3,6
  • %1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,2
  • %0
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %54,2
  • %0
  • %2,2
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Keskin AK Parti
  • Ali Işık İYİ Parti
  • Fehmi Narin SP
  • Kaya Ali Argın DP
  • Nurettin Atış VP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen10.512
  • Kullanılan oy9.752
  • Geçerli oy9.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.034
  • 30 Mar 1410.241
  • 30 Mar 149.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keles Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %60
  • %60
  • %60
  • %60
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %34,5
  • %34,5
  • %34,5
  • %34,5
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • VP
  • %5,5
  • %3,6
  • %1
  • %0,5
  • %5,5
  • %3,6
  • %1
  • %0,5
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Keskin AK Parti
  • Ali Işık İYİ Parti
  • Fehmi Narin SP
  • Kaya Ali Argın DP
  • Nurettin Atış VP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen10.512
  • Kullanılan oy9.752
  • Geçerli oy9.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.034
  • 30 Mar 1410.241
  • 30 Mar 149.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keles Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KELES Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %60
    5.547 oy
  • %34,5
    3.191 oy
  • %60
    5.547 oy
  • %34,5
    3.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,2
    5.215 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,2
    5.215 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • %3,6
    334 oy
  • %1
    92 oy
  • %3,6
    334 oy
  • %1
    92 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    214 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    214 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    48 oy
  • %0,4
    37 oy
  • %0,5
    48 oy
  • %0,4
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %0
  • %0,3
    33 oy

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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