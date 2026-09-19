31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Batman GERCÜŞ
Gündüz Günaydın
AK Parti
%49
1.611 oy
Zeynep Oduncu
HDP
%47,7
1.568 oy
Diğer
%3
108 oy
Batman - GERCÜŞ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 14 / 14
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Gündüz Günaydın AK Parti
- Zeynep Oduncu HDP
- Cengiz Mutlu MHP
- Hayrettin Turan İYİ Parti
- Hamdiye Öner CHP
- Katılım oranı % 85,7
- Toplam seçmen4.129
- Kullanılan oy3.539
- Geçerli oy3.287
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.124
- 30 Mar 142.752
- 30 Mar 142.674
- Açılan sandık
- 14 / 14
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Gündüz Günaydın AK Parti
- Zeynep Oduncu HDP
- Cengiz Mutlu MHP
- Hayrettin Turan İYİ Parti
- Hamdiye Öner CHP
- Katılım oranı % 85,7
- Toplam seçmen4.129
- Kullanılan oy3.539
- Geçerli oy3.287
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.124
- 30 Mar 142.752
- 30 Mar 142.674
GERCÜŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 14 / 14
- %100
Batman İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Batman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BalpınarHüseyin Geylani % 100 % 35 % 0,3 % 0,4 % 0,8 % 29,6 % 31,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALPINAR Hüseyin Geylani % 100 % 35,01 % 0,28 % 0,45 % 0,76 % 29,56 % 31,8 SP
- BALPINAR (30 Mar 2014) Hüseyin Geylani % 47,74 % 0 % 4,94 % 0 % 36,21 % 10,7 HÜDA-PAR
-
BekirhanFırat Karabulut % 100 % 1,2 % 0,2 % 0,9 % 0,1 % 52,3 % 45 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEKİRHAN Fırat Karabulut % 100 % 1,17 % 0,18 % 0,92 % 0,12 % 52,27 % 45,03 Bağımsız
- BEKİRHAN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BeşiriSait Karabulut % 100 % 40,9 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 16,2 % 41,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEŞİRİ Sait Karabulut % 100 % 40,86 % 0,16 % 0,36 % 0,52 % 16,16 % 41,45 SP
- BEŞİRİ (30 Mar 2014) Mustafa Öztürk % 42,18 % 0,14 % 0,53 % 0 % 50,45 % 5,44 HÜDA-PAR
-
GercüşGündüz Günaydın % 100 % 49 % 1,4 % 0,5 % 0,9 % 47,7 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GERCÜŞ Gündüz Günaydın % 100 % 49,01 % 1,43 % 0,55 % 0,85 % 47,7 % 0,21 SP
- GERCÜŞ (30 Mar 2014) Abdulkerim Kaya % 40,05 % 0,52 % 0,6 % 0 % 52,43 % 4,71 HÜDA-PAR
-
HasankeyfAbdülvahap Kusen % 100 % 60,7 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 33,9 % 2,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HASANKEYF Abdülvahap Kusen % 100 % 60,71 % 0,92 % 0,49 % 0,54 % 33,94 % 2,54 Bağımsız
- HASANKEYF (30 Mar 2014) Abdülvahap Kusen % 33,25 % 0,24 % 0,24 % 0 % 32,76 % 27,89 SP
-
İkiköprüOsman Karabulut % 100 % 46,7 % 0,2 % 0,1 % 0,5 % 51,5 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İKİKÖPRÜ Osman Karabulut % 100 % 46,66 % 0,24 % 0,15 % 0,53 % 51,45 % 0,97 SP
- İKİKÖPRÜ (30 Mar 2014) Osman Karabulut % 43,49 % 0 % 0 % 0 % 56,51 % 0
-
KayapınarSamir Özhan % 100 % 31,5 % 0,8 % 0 % 0,2 % 0 % 37,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYAPINAR Samir Özhan % 100 % 31,46 % 0,78 % 0 % 0,23 % 0 % 37,72 SP
- KAYAPINAR (30 Mar 2014) İsmail Koruyan % 32,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 34,12 SP
-
KozlukAyhan Eren % 100 % 44,1 % 0 % 0,7 % 0,7 % 49,3 % 3,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOZLUK Ayhan Eren % 100 % 44,05 % 0 % 0,71 % 0,66 % 49,32 % 3,9 Bağımsız
- KOZLUK (30 Mar 2014) Mehmet Veysi Işık % 47,08 % 0,49 % 0,59 % 0 % 45,14 % 5,08 HÜDA-PAR
-
MerkezMehmet Demir % 100 % 28,6 % 0,6 % 1,4 % 0,8 % 66 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Mehmet Demir % 100 % 28,55 % 0,65 % 1,42 % 0,84 % 66,03 % 1,49 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 30,95 % 0,54 % 0,73 % 0 % 55,86 % 8,09 HÜDA-PAR
-
SasonMuzaffer Arslan % 100 % 55,4 % 0,6 % 43,1 % 0,3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SASON Muzaffer Arslan % 100 % 55,37 % 0,59 % 43,09 % 0,32 % 0 % 0,3 SP
- SASON (30 Mar 2014) Cuma Uçar % 34,86 % 0,41 % 15,3 % 0 % 3,49 % 43,94 SP
-
YücebağAbdullah Bil % 100 % 49,8 % 0,4 % 0,2 % 0,4 % 3,7 % 45,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YÜCEBAĞ Abdullah Bil % 100 % 49,78 % 0,38 % 0,16 % 0,44 % 3,7 % 45,53 SP
- YÜCEBAĞ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Batman Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 736 / 736
- %100
-
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