Seçim Batman SASON Seçim Sonuçları – SASON Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Batman SASON

Muzaffer Arslan

AK Parti
%55,4
3.923 oy

Cuma Uçar

CHP
%43,1
3.053 oy

Diğer

%2
109 oy
Batman - SASON İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 41 / 41
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %55,4
  • %43,1
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %55,4
  • %43,1
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,9
  • %15,3
  • %0,4
  • %0
  • %43,9
  • %34,9
  • %15,3
  • %0,4
  • %0
  • %43,9
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
BEŞİRİ
yukleniyor
GERCÜŞ
yukleniyor
HASANKEYF
yukleniyor
KOZLUK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SASON
yukleniyor
  • SP
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzaffer Arslan AK Parti
  • Cuma Uçar CHP
  • Muhammed Fatih Açık MHP
  • Muhammed Eren Yılmaz İYİ Parti
  • Orhan Tekin SP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen8.487
  • Kullanılan oy7.542
  • Geçerli oy7.085
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.349
  • 30 Mar 146.650
  • 30 Mar 146.359
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sason Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 41 / 41
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56
  • %55,4
  • %0,6
  • %56
  • %55,4
  • %0,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %43,4
  • %43,1
  • %0,3
  • %43,4
  • %43,1
  • %0,3
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
BEŞİRİ
yukleniyor
GERCÜŞ
yukleniyor
HASANKEYF
yukleniyor
KOZLUK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SASON
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzaffer Arslan AK Parti
  • Cuma Uçar CHP
  • Muhammed Fatih Açık MHP
  • Muhammed Eren Yılmaz İYİ Parti
  • Orhan Tekin SP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen8.487
  • Kullanılan oy7.542
  • Geçerli oy7.085
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.349
  • 30 Mar 146.650
  • 30 Mar 146.359
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sason Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SASON Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 41 / 41
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %55,4
    3.923 oy
  • %43,1
    3.053 oy
  • %0,6
    42 oy
  • %55,4
    3.923 oy
  • %43,1
    3.053 oy
  • %0,6
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,9
    2.217 oy
  • %15,3
    973 oy
  • %0,4
    26 oy
  • %34,9
    2.217 oy
  • %15,3
    973 oy
  • %0,4
    26 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %0,3
    23 oy
  • %0,3
    21 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0,3
    23 oy
  • %0,3
    21 oy
  • %0,2
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %43,9
    2.794 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %43,9
    2.794 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    7 oy
  • %0,1
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    25 oy
  • %0,4
    25 oy

Batman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Batman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Batman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 736 / 736
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • %66
    120.014 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • %66
    120.014 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,8
    1.524 oy
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,2
    412 oy
  • %0,8
    1.524 oy
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,2
    412 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    879 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    879 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,1
    185 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.645 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    1.645 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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