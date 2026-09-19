31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları İstanbul BEYLİKDÜZÜ
Mehmet Murat Çalık
CHP
%56,3
107.307 oy
Mustafa Necati Işık
AK Parti
%41,5
79.105 oy
Diğer
%2
4.085 oy
İstanbul - BEYLİKDÜZÜ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 669 / 669
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Murat Çalık CHP
- Mustafa Necati Işık AK Parti
- Tuncer Koğa SP
- Osman Yıldırım BBP
- Barbaros Bahçelioğlu VP
- Katılım oranı % 85,1
- Toplam seçmen228.079
- Kullanılan oy194.108
- Geçerli oy190.497
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14172.949
- 30 Mar 14155.741
- 30 Mar 14149.590
- Açılan sandık
- 669 / 669
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Murat Çalık CHP
- Mustafa Necati Işık AK Parti
- Tuncer Koğa SP
- Osman Yıldırım BBP
- Barbaros Bahçelioğlu VP
- Katılım oranı % 85,1
- Toplam seçmen228.079
- Kullanılan oy194.108
- Geçerli oy190.497
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14172.949
- 30 Mar 14155.741
- 30 Mar 14149.590
BEYLİKDÜZÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 669 / 669
- %100
İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AdalarErdem Gül % 100 % 30,7 % 0 % 44,1 % 0 % 0 % 24,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ADALAR Erdem Gül % 100 % 30,74 % 0 % 44,1 % 0 % 0 % 24,37 DSP
- ADALAR (30 Mar 2014) Atilla Aytaç % 42,19 % 2,73 % 50,14 % 0 % 0 % 3,77 Bağımsız
-
ArnavutköyAhmet Haşimi Baltacı % 100 % 57,7 % 0 % 0 % 19,2 % 13,7 % 3,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARNAVUTKÖY Ahmet Haşimi Baltacı % 100 % 57,73 % 0 % 0 % 19,17 % 13,75 % 3,13 Bağımsız
- ARNAVUTKÖY (30 Mar 2014) Ahmet Haşimi Baltacı % 51,65 % 22,19 % 8,39 % 0 % 0 % 12,12 Bağımsız
-
AtaşehirBattal İlgezdi % 100 % 45,1 % 0 % 51,4 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ATAŞEHİR Battal İlgezdi % 100 % 45,11 % 0 % 51,39 % 0 % 0 % 1,62 SP
- ATAŞEHİR (30 Mar 2014) Battal İlgezdi % 41,79 % 3,78 % 49,77 % 0 % 0 % 2,62 Bağımsız
-
AvcılarTuran Hançerli % 100 % 45,5 % 0 % 52,1 % 0 % 0 % 0,8 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AVCILAR Turan Hançerli % 100 % 45,47 % 0 % 52,13 % 0 % 0 % 0,8 DSP
- AVCILAR (30 Mar 2014) Hanay Handan Toprak Benli % 40,89 % 9,13 % 44,03 % 0 % 0 % 3,94 Bağımsız
-
BağcılarLokman Çağırıcı % 100 % 57,9 % 0 % 0 % 20,5 % 12,8 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAĞCILAR Lokman Çağırıcı % 100 % 57,89 % 0 % 0 % 20,49 % 12,81 % 3,84 SP
- BAĞCILAR (30 Mar 2014) Lokman Çağırıcı % 57,22 % 6,75 % 19,7 % 0 % 0 % 9,39 Bağımsız
-
BahçelievlerHakan Bahadır % 100 % 49,9 % 0 % 45,2 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAHÇELİEVLER Hakan Bahadır % 100 % 49,89 % 0 % 45,23 % 0 % 0 % 1,79 SP
- BAHÇELİEVLER (30 Mar 2014) Osman Develioğlu % 48,13 % 6,11 % 35,56 % 0 % 0 % 6,08 Bağımsız
-
BakırköyBülent Kerimoğlu % 100 % 24,8 % 0 % 56,9 % 9,3 % 0 % 6,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAKIRKÖY Bülent Kerimoğlu % 100 % 24,81 % 0 % 56,86 % 9,26 % 0 % 6,61 DSP
- BAKIRKÖY (30 Mar 2014) Bülent Kerimoğlu % 21,91 % 5,27 % 68,65 % 0 % 0 % 2,14 Bağımsız
-
BaşakşehirYasin Kartoğlu % 100 % 54,7 % 0 % 36,8 % 0 % 3,4 % 3,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAŞAKŞEHİR Yasin Kartoğlu % 100 % 54,75 % 0 % 36,75 % 0 % 3,4 % 3,28 SP
- BAŞAKŞEHİR (30 Mar 2014) Mevlüt Uysal % 50,12 % 4,25 % 33,86 % 0 % 0 % 7,2 Bağımsız
-
BayrampaşaAtila Aydıner % 100 % 49,3 % 0 % 44,6 % 0 % 0,8 % 2,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYRAMPAŞA Atila Aydıner % 100 % 49,29 % 0 % 44,57 % 0 % 0,8 % 2,84 SP
- BAYRAMPAŞA (30 Mar 2014) Atila Aydıner % 50,39 % 4,21 % 39,28 % 0 % 0 % 2,63 SP
-
BeşiktaşRıza Akpolat % 100 % 0 % 16,3 % 73,1 % 7 % 0 % 0,8 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEŞİKTAŞ Rıza Akpolat % 100 % 0 % 16,32 % 73,06 % 6,99 % 0 % 0,81 TKP
- BEŞİKTAŞ (30 Mar 2014) Murat Hazinedar % 16,57 % 3,03 % 76,13 % 0 % 0 % 1,82 Bağımsız
-
BeykozMurat Aydın % 100 % 49,2 % 0 % 36,7 % 8,1 % 0,6 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYKOZ Murat Aydın % 100 % 49,16 % 0 % 36,72 % 8,06 % 0,65 % 3,53 SP
- BEYKOZ (30 Mar 2014) Yücel Çelikbilek % 44,62 % 9,78 % 32,69 % 0 % 0 % 6,72 BBP
-
BeylikdüzüMehmet Murat Çalık % 100 % 41,5 % 0 % 56,3 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYLİKDÜZÜ Mehmet Murat Çalık % 100 % 41,53 % 0 % 56,33 % 0 % 0 % 0,78 SP
- BEYLİKDÜZÜ (30 Mar 2014) Ekrem İmamoğlu % 39,65 % 4,66 % 50,83 % 0 % 0 % 2,69 Bağımsız
-
BeyoğluHaydar Ali Yıldız % 100 % 49,9 % 0 % 44 % 0 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYOĞLU Haydar Ali Yıldız % 100 % 49,86 % 0 % 43,99 % 0 % 0 % 2,95 SP
- BEYOĞLU (30 Mar 2014) Ahmet Misbah Demircan % 47,82 % 4,89 % 35,19 % 0 % 0 % 7,32 Bağımsız
-
BüyükçekmeceHasan Akgün % 100 % 47,4 % 0 % 50,3 % 0 % 0 % 0,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÜYÜKÇEKMECE Hasan Akgün % 100 % 47,45 % 0 % 50,34 % 0 % 0 % 0,68 BBP
- BÜYÜKÇEKMECE (30 Mar 2014) Hasan Akgün % 44,86 % 3,68 % 47,57 % 0 % 0 % 2,02 Bağımsız
-
ÇatalcaMesut Üner % 100 % 51,7 % 0 % 46,4 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇATALCA Mesut Üner % 100 % 51,75 % 0 % 46,43 % 0 % 0 % 0,8 SP
- ÇATALCA (30 Mar 2014) Cem Kara % 35,53 % 16,96 % 44,55 % 0 % 0 % 1,01 Bağımsız
-
ÇekmeköyAhmet Poyraz % 100 % 42,9 % 0 % 32,2 % 0 % 0,7 % 22,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇEKMEKÖY Ahmet Poyraz % 100 % 42,92 % 0 % 32,23 % 0 % 0,71 % 22,14 DP
- ÇEKMEKÖY (30 Mar 2014) Ahmet Poyraz % 48,64 % 5,34 % 38,1 % 0 % 0 % 4,07 Bağımsız
-
EsenlerMehmet Tevfik Göksu % 100 % 65,5 % 0 % 0 % 17,3 % 8,8 % 4,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESENLER Mehmet Tevfik Göksu % 100 % 65,48 % 0 % 0 % 17,32 % 8,84 % 4,45 SP
- ESENLER (30 Mar 2014) Mehmet Tevfik Göksu % 62,32 % 6,72 % 14,98 % 0 % 0 % 7,58 SP
-
EsenyurtKemal Deniz Bozkurt % 100 % 45,9 % 0 % 51,6 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESENYURT Kemal Deniz Bozkurt % 100 % 45,93 % 0 % 51,55 % 0 % 0 % 0,99 SP
- ESENYURT (30 Mar 2014) Necmi Kadıoğlu % 47,01 % 5,9 % 34,55 % 0 % 0 % 10,11 Bağımsız
-
EyüpsultanDeniz Köken % 100 % 49,1 % 0 % 47,4 % 0 % 0 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EYÜPSULTAN Deniz Köken % 100 % 49,11 % 0 % 47,4 % 0 % 0 % 2,34 SP
- EYÜPSULTAN (30 Mar 2014) Remzi Aydın % 46,66 % 5,9 % 40,05 % 0 % 0 % 3,39 SP
-
FatihMehmet Ergün Turan % 100 % 53 % 0 % 36,1 % 4,4 % 2,2 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FATİH Mehmet Ergün Turan % 100 % 53,03 % 0 % 36,08 % 4,4 % 2,17 % 3,08 SP
- FATİH (30 Mar 2014) Mustafa Demir % 48,65 % 7,05 % 31,59 % 0 % 0 % 6,35 SP
-
GaziosmanpaşaHasan Tahsin Usta % 100 % 52,2 % 0 % 33,4 % 0 % 2,9 % 8,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GAZİOSMANPAŞA Hasan Tahsin Usta % 100 % 52,21 % 0 % 33,35 % 0 % 2,9 % 8,88 SP
- GAZİOSMANPAŞA (30 Mar 2014) Hasan Tahsin Usta % 51,27 % 4,23 % 25,07 % 0 % 0 % 12,66 SP
-
GüngörenBünyamin Demir % 100 % 53,8 % 0 % 37,1 % 0 % 4,1 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNGÖREN Bünyamin Demir % 100 % 53,78 % 0 % 37,06 % 0 % 4,07 % 2,57 SP
- GÜNGÖREN (30 Mar 2014) Şakir Yücel Karaman % 50,2 % 6,73 % 30,83 % 0 % 0 % 5,87 Bağımsız
-
KadıköyŞerdil Dara Odabaşı % 100 % 19,5 % 0 % 66 % 12,7 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KADIKÖY Şerdil Dara Odabaşı % 100 % 19,54 % 0 % 65,99 % 12,66 % 0 % 0,59 SP
- KADIKÖY (30 Mar 2014) Aykurt Nuhoğlu % 20,46 % 3,41 % 72,45 % 0 % 0 % 1,78 Bağımsız
-
KağıthaneMevlüt Öztekin % 100 % 54,4 % 0 % 0 % 31,1 % 5,5 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAĞITHANE Mevlüt Öztekin % 100 % 54,4 % 0 % 0 % 31,12 % 5,45 % 3,5 SP
- KAĞITHANE (30 Mar 2014) Fazlı Kılıç % 51,31 % 7,66 % 29,56 % 0 % 0 % 5,95 SP
-
KartalGökhan Yüksel % 100 % 46,2 % 0 % 51,2 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARTAL Gökhan Yüksel % 100 % 46,22 % 0 % 51,17 % 0 % 0 % 1,49 SP
- KARTAL (30 Mar 2014) Altınok Öz % 42,82 % 6,03 % 44,87 % 0 % 0 % 2,94 Bağımsız
-
KüçükçekmeceKemal Çebi % 100 % 45,2 % 0 % 51 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÜÇÜKÇEKMECE Kemal Çebi % 100 % 45,22 % 0 % 50,97 % 0 % 0 % 1,55 SP
- KÜÇÜKÇEKMECE (30 Mar 2014) Temel Karadeniz % 41,94 % 8,39 % 39,63 % 0 % 0 % 6,77 Bağımsız
-
MaltepeAli Kılıç % 100 % 0 % 42,9 % 52,7 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MALTEPE Ali Kılıç % 100 % 0 % 42,87 % 52,74 % 0 % 0 % 1,56 SP
- MALTEPE (30 Mar 2014) Ali Kılıç % 38,12 % 8,19 % 49,33 % 0 % 0 % 2,3 Bağımsız
-
PendikAhmet Cin % 100 % 54,8 % 0 % 41,3 % 0 % 0 % 2,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PENDİK Ahmet Cin % 100 % 54,76 % 0 % 41,27 % 0 % 0 % 2,83 SP
- PENDİK (30 Mar 2014) Salih Kenan Şahin % 52,9 % 8,09 % 29,45 % 0 % 0 % 4,52 SP
-
SancaktepeŞeyma Döğücü % 100 % 49,9 % 0 % 47,2 % 0 % 0 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SANCAKTEPE Şeyma Döğücü % 100 % 49,88 % 0 % 47,2 % 0 % 0 % 1,73 SP
- SANCAKTEPE (30 Mar 2014) İsmail Erdem % 49,06 % 5,49 % 34,83 % 0 % 0 % 7,33 Bağımsız
-
SarıyerŞükrü Genç % 100 % 41,5 % 0 % 56 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIYER Şükrü Genç % 100 % 41,45 % 0 % 55,97 % 0 % 0 % 0,96 SP
- SARIYER (30 Mar 2014) Şükrü Genç % 39,22 % 5,53 % 51,1 % 0 % 0 % 1,72 Bağımsız
-
SilivriVolkan Yılmaz % 100 % 0 % 46,8 % 44 % 0 % 0 % 6,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİLİVRİ Volkan Yılmaz % 100 % 0 % 46,78 % 43,97 % 0 % 0 % 6,7 DSP
- SİLİVRİ (30 Mar 2014) Özcan Işıklar % 42,66 % 4,33 % 48,84 % 0 % 0 % 2,19 Bağımsız
-
SultanbeyliHüseyin Keskin % 100 % 59 % 0 % 16 % 0 % 10,6 % 7,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SULTANBEYLİ Hüseyin Keskin % 100 % 59,04 % 0 % 15,98 % 0 % 10,58 % 7,39 BBP
- SULTANBEYLİ (30 Mar 2014) Hüseyin Keskin % 61,17 % 3,91 % 7,04 % 0 % 0 % 14,43 SP
-
SultangaziAbdurrahman Dursun % 100 % 58,5 % 0 % 29,9 % 0 % 6,4 % 2,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SULTANGAZİ Abdurrahman Dursun % 100 % 58,52 % 0 % 29,86 % 0 % 6,45 % 2,84 SP
- SULTANGAZİ (30 Mar 2014) Cahit Altunay % 58,51 % 3,61 % 23,12 % 0 % 0 % 7,38 Bağımsız
-
Şileİlhan Ocaklı % 100 % 54,4 % 0 % 11,1 % 33,4 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞİLE İlhan Ocaklı % 100 % 54,37 % 0 % 11,14 % 33,45 % 0 % 0,52 SP
- ŞİLE (30 Mar 2014) Can Tabakoğlu % 45,15 % 35,87 % 15,48 % 0 % 0 % 1,44 Bağımsız
-
ŞişliMuammer Keskin % 100 % 20,9 % 0 % 48,5 % 0 % 0 % 28,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞİŞLİ Muammer Keskin % 100 % 20,88 % 0 % 48,49 % 0 % 0 % 28,89 DSP
- ŞİŞLİ (30 Mar 2014) Hasan Hayri İnönü % 27,53 % 4,05 % 61,57 % 0 % 0 % 4,07 Bağımsız
-
TuzlaŞadi Yazıcı % 100 % 50,5 % 0 % 46,2 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUZLA Şadi Yazıcı % 100 % 50,52 % 0 % 46,22 % 0 % 0 % 1,61 SP
- TUZLA (30 Mar 2014) Şadi Yazıcı % 48,2 % 5,11 % 39,38 % 0 % 0 % 3,42 Bağımsız
-
Ümraniyeİsmet Yıldırım % 100 % 54,6 % 0 % 37,5 % 0 % 2,3 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜMRANİYE İsmet Yıldırım % 100 % 54,57 % 0 % 37,51 % 0 % 2,32 % 3,07 SP
- ÜMRANİYE (30 Mar 2014) Hasan Can % 49,48 % 10,3 % 29,78 % 0 % 0 % 5,16 SP
-
ÜsküdarHilmi Türkmen % 100 % 48,2 % 0 % 45,5 % 0 % 0 % 4,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜSKÜDAR Hilmi Türkmen % 100 % 48,25 % 0 % 45,48 % 0 % 0 % 4,57 SP
- ÜSKÜDAR (30 Mar 2014) Hilmi Türkmen % 45,64 % 5,46 % 43,12 % 0 % 0 % 2,21 SP
-
ZeytinburnuÖmer Arısoy % 100 % 50,4 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ZEYTİNBURNU Ömer Arısoy % 100 % 50,42 % 0 % 46,08 % 0 % 0 % 2,24 SP
- ZEYTİNBURNU (30 Mar 2014) Murat Aydın % 49,17 % 9,55 % 29 % 0 % 0 % 9,05 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 31.186 / 31.186
- %100
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