Seçim İstanbul ATAŞEHİR Seçim Sonuçları – ATAŞEHİR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları İstanbul ATAŞEHİR

Battal İlgezdi

CHP
%51,4
129.283 oy

İsmail Erdem

AK Parti
%45,1
113.501 oy

Diğer

%4
8.810 oy
İstanbul - ATAŞEHİR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 885 / 885
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • TKP
  • DSP
  • %51,4
  • %45,1
  • %1,6
  • %0,6
  • %0,5
  • %51,4
  • %45,1
  • %1,6
  • %0,6
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
  • %41,8
  • %0,9
  • %0
  • %0,1
  • %49,8
  • %41,8
  • %0,9
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
ADALAR
yukleniyor
ARNAVUTKÖY
yukleniyor
ATAŞEHİR
yukleniyor
AVCILAR
yukleniyor
BAĞCILAR
yukleniyor
BAHÇELİEVLER
yukleniyor
BAKIRKÖY
yukleniyor
BAŞAKŞEHİR
yukleniyor
BAYRAMPAŞA
yukleniyor
BEŞİKTAŞ
yukleniyor
BEYKOZ
yukleniyor
BEYLİKDÜZÜ
yukleniyor
BEYOĞLU
yukleniyor
BÜYÜKÇEKMECE
yukleniyor
ÇATALCA
yukleniyor
ÇEKMEKÖY
yukleniyor
ESENLER
yukleniyor
ESENYURT
yukleniyor
EYÜPSULTAN
yukleniyor
FATİH
yukleniyor
GAZİOSMANPAŞA
yukleniyor
GÜNGÖREN
yukleniyor
KADIKÖY
yukleniyor
KAĞITHANE
yukleniyor
KARTAL
yukleniyor
KÜÇÜKÇEKMECE
yukleniyor
MALTEPE
yukleniyor
PENDİK
yukleniyor
SANCAKTEPE
yukleniyor
SARIYER
yukleniyor
SİLİVRİ
yukleniyor
SULTANBEYLİ
yukleniyor
SULTANGAZİ
yukleniyor
ŞİLE
yukleniyor
ŞİŞLİ
yukleniyor
TUZLA
yukleniyor
ÜMRANİYE
yukleniyor
ÜSKÜDAR
yukleniyor
ZEYTİNBURNU
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Battal İlgezdi CHP
  • İsmail Erdem AK Parti
  • Adem Boz SP
  • Fide Lale Durak Yıldız TKP
  • Levent Limon DSP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen303.273
  • Kullanılan oy258.967
  • Geçerli oy251.594
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14291.049
  • 30 Mar 14264.004
  • 30 Mar 14255.587
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ataşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 885 / 885
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %51,4
  • %51,4
  • %51,4
  • %51,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %45,1
  • %45,1
  • %45,1
  • %45,1
  • Diğer
  • SP
  • TKP
  • DSP
  • %3,5
  • %1,6
  • %0,6
  • %0,5
  • %3,5
  • %1,6
  • %0,6
  • %0,5
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
ADALAR
yukleniyor
ARNAVUTKÖY
yukleniyor
ATAŞEHİR
yukleniyor
AVCILAR
yukleniyor
BAĞCILAR
yukleniyor
BAHÇELİEVLER
yukleniyor
BAKIRKÖY
yukleniyor
BAŞAKŞEHİR
yukleniyor
BAYRAMPAŞA
yukleniyor
BEŞİKTAŞ
yukleniyor
BEYKOZ
yukleniyor
BEYLİKDÜZÜ
yukleniyor
BEYOĞLU
yukleniyor
BÜYÜKÇEKMECE
yukleniyor
ÇATALCA
yukleniyor
ÇEKMEKÖY
yukleniyor
ESENLER
yukleniyor
ESENYURT
yukleniyor
EYÜPSULTAN
yukleniyor
FATİH
yukleniyor
GAZİOSMANPAŞA
yukleniyor
GÜNGÖREN
yukleniyor
KADIKÖY
yukleniyor
KAĞITHANE
yukleniyor
KARTAL
yukleniyor
KÜÇÜKÇEKMECE
yukleniyor
MALTEPE
yukleniyor
PENDİK
yukleniyor
SANCAKTEPE
yukleniyor
SARIYER
yukleniyor
SİLİVRİ
yukleniyor
SULTANBEYLİ
yukleniyor
SULTANGAZİ
yukleniyor
ŞİLE
yukleniyor
ŞİŞLİ
yukleniyor
TUZLA
yukleniyor
ÜMRANİYE
yukleniyor
ÜSKÜDAR
yukleniyor
ZEYTİNBURNU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Battal İlgezdi CHP
  • İsmail Erdem AK Parti
  • Adem Boz SP
  • Fide Lale Durak Yıldız TKP
  • Levent Limon DSP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen303.273
  • Kullanılan oy258.967
  • Geçerli oy251.594
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14291.049
  • 30 Mar 14264.004
  • 30 Mar 14255.587
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ataşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ATAŞEHİR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 885 / 885
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %51,4
    129.283 oy
  • %45,1
    113.501 oy
  • %1,6
    4.084 oy
  • %51,4
    129.283 oy
  • %45,1
    113.501 oy
  • %1,6
    4.084 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
    127.199 oy
  • %41,8
    106.806 oy
  • %0,9
    2.300 oy
  • %49,8
    127.199 oy
  • %41,8
    106.806 oy
  • %0,9
    2.300 oy
  • TKP
  • DSP
  • VP
  • %0,6
    1.534 oy
  • %0,5
    1.323 oy
  • %0,3
    723 oy
  • %0,6
    1.534 oy
  • %0,5
    1.323 oy
  • %0,3
    723 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    336 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    336 oy
  • %0
  • BTP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0,2
    426 oy
  • %0,2
    379 oy
  • %0,1
    341 oy
  • %0,2
    426 oy
  • %0,2
    379 oy
  • %0,1
    341 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    232 oy
  • %0,1
    381 oy
  • %2,6
    6.702 oy
  • %0,1
    232 oy
  • %0,1
    381 oy
  • %2,6
    6.702 oy

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31.186 / 31.186
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %48,8
    4.171.118 oy
  • %48,6
    4.149.656 oy
  • %1,2
    103.300 oy
  • %0,4
    30.817 oy
  • %48,8
    4.171.118 oy
  • %48,6
    4.149.656 oy
  • %1,2
    103.300 oy
  • %0,4
    30.817 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,3
    27.238 oy
  • %0,3
    22.544 oy
  • %0,2
    17.377 oy
  • %0,2
    14.532 oy
  • %0,3
    27.238 oy
  • %0,3
    22.544 oy
  • %0,2
    17.377 oy
  • %0,2
    14.532 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • TKP
  • MHP
  • %0,1
    10.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    10.492 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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