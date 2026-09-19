Seçim Ardahan DAMAL Seçim Sonuçları – DAMAL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ardahan DAMAL

Ergin Önal

CHP
%48
872 oy

Özge Derdiyok

AK Parti
%24,2
439 oy

Diğer

%28
506 oy
Ardahan - DAMAL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • Bağımsız
  • SP
  • %48
  • %24,2
  • %22,8
  • %4,1
  • %0,5
  • %48
  • %24,2
  • %22,8
  • %4,1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
  • %5,1
  • %28
  • %23,7
  • %0,4
  • %33,7
  • %5,1
  • %28
  • %23,7
  • %0,4
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
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DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ergin Önal CHP
  • Özge Derdiyok AK Parti
  • Mehmet Ali Akkuş DSP
  • Tolga Erezer Bağımsız
  • Muhammet Emin Önder SP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen2.379
  • Kullanılan oy1.974
  • Geçerli oy1.817
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.327
  • 30 Mar 141.903
  • 30 Mar 141.838
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Damal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %48
  • %48
  • %48
  • %48
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %24,2
  • %24,2
  • %24,2
  • %24,2
  • Diğer
  • DSP
  • Bağımsız
  • SP
  • %27,8
  • %22,8
  • %4,1
  • %0,5
  • %27,8
  • %22,8
  • %4,1
  • %0,5
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
yukleniyor
DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ergin Önal CHP
  • Özge Derdiyok AK Parti
  • Mehmet Ali Akkuş DSP
  • Tolga Erezer Bağımsız
  • Muhammet Emin Önder SP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen2.379
  • Kullanılan oy1.974
  • Geçerli oy1.817
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.327
  • 30 Mar 141.903
  • 30 Mar 141.838
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Damal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DAMAL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %48
    872 oy
  • %24,2
    439 oy
  • %48
    872 oy
  • %24,2
    439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    620 oy
  • %5,1
    93 oy
  • %33,7
    620 oy
  • %5,1
    93 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • %22,8
    414 oy
  • %4,1
    75 oy
  • %22,8
    414 oy
  • %4,1
    75 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28
    515 oy
  • %23,7
    436 oy
  • %28
    515 oy
  • %23,7
    436 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,5
    9 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0,5
    9 oy
  • %0,4
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    7 oy
  • %0

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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