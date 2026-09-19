Seçim Ardahan MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ardahan MERKEZ

Faruk Demir

CHP
%51,2
5.348 oy

Yunus Baydar

AK Parti
%43,1
4.501 oy

Diğer

%6
596 oy
Ardahan - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • %51,2
  • %43,1
  • %4,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %51,2
  • %43,1
  • %4,9
  • %0,3
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
  • %34,3
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %33,7
  • %34,3
  • %0
  • %1,5
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
yukleniyor
DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Demir CHP
  • Yunus Baydar AK Parti
  • Mete Özdemir İYİ Parti
  • Mustafa Çapan SP
  • Özcan Güven VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen13.454
  • Kullanılan oy10.976
  • Geçerli oy10.445
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.230
  • 30 Mar 1410.363
  • 30 Mar 149.837
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %56,1
  • %51,2
  • %4,9
  • %56,1
  • %51,2
  • %4,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,1
  • %43,1
  • %43,1
  • %43,1
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
yukleniyor
DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Demir CHP
  • Yunus Baydar AK Parti
  • Mete Özdemir İYİ Parti
  • Mustafa Çapan SP
  • Özcan Güven VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen13.454
  • Kullanılan oy10.976
  • Geçerli oy10.445
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.230
  • 30 Mar 1410.363
  • 30 Mar 149.837
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3