Seçim Ardahan POSOF Seçim Sonuçları – POSOF Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ardahan POSOF

Cahit Ulgar

AK Parti
%55,5
693 oy

Onur Bayraktar

CHP
%40,8
510 oy

Diğer

%4
46 oy
Ardahan - POSOF İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %55,5
  • %40,8
  • %3,4
  • %0,2
  • %0
  • %55,5
  • %40,8
  • %3,4
  • %0,2
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68
  • %28,9
  • %2,4
  • %0,5
  • %0,2
  • %68
  • %28,9
  • %2,4
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
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DAMAL
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GÖLE
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HANAK
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MERKEZ
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POSOF
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  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cahit Ulgar AK Parti
  • Onur Bayraktar CHP
  • Cevdet Demir MHP
  • Hakan Yıldırım SP
  • Güllü Nuroğlu BTP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen1.510
  • Kullanılan oy1.283
  • Geçerli oy1.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.299
  • 30 Mar 141.065
  • 30 Mar 141.027
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Posof Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,9
  • %55,5
  • %3,4
  • %58,9
  • %55,5
  • %3,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %40,8
  • %40,8
  • %40,8
  • %40,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
yukleniyor
DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cahit Ulgar AK Parti
  • Onur Bayraktar CHP
  • Cevdet Demir MHP
  • Hakan Yıldırım SP
  • Güllü Nuroğlu BTP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen1.510
  • Kullanılan oy1.283
  • Geçerli oy1.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.299
  • 30 Mar 141.065
  • 30 Mar 141.027
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Posof Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

POSOF Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %55,5
    693 oy
  • %40,8
    510 oy
  • %55,5
    693 oy
  • %40,8
    510 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68
    698 oy
  • %28,9
    297 oy
  • %68
    698 oy
  • %28,9
    297 oy
  • MHP
  • SP
  • %3,4
    43 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %3,4
    43 oy
  • %0,2
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,4
    25 oy
  • %0,5
    5 oy
  • %2,4
    25 oy
  • %0,5
    5 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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