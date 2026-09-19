Seçim Iğdır ARALIK Seçim Sonuçları – ARALIK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Iğdır ARALIK

Mustafa Güzelkaya

AK Parti
%56,4
1.721 oy

Zafer Bayat

CHP
%35,3
1.076 oy

Diğer

%9
255 oy
Iğdır - ARALIK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • MHP
  • SP
  • %56,4
  • %35,3
  • %3,9
  • %3,5
  • %0,7
  • %56,4
  • %35,3
  • %3,9
  • %3,5
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,8
  • %8
  • %45,2
  • %0,7
  • %0,2
  • %38,8
  • %8
  • %45,2
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Güzelkaya AK Parti
  • Zafer Bayat CHP
  • Necef Kiri DP
  • Cafer Akka MHP
  • Ömer Faruk Çağlar SP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen3.797
  • Kullanılan oy3.201
  • Geçerli oy3.052
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.746
  • 30 Mar 143.228
  • 30 Mar 143.111
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aralık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,9
  • %56,4
  • %3,5
  • %59,9
  • %56,4
  • %3,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %35,3
  • %35,3
  • %35,3
  • %35,3
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %4,8
  • %3,9
  • %0,7
  • %0,2
  • %4,8
  • %3,9
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Güzelkaya AK Parti
  • Zafer Bayat CHP
  • Necef Kiri DP
  • Cafer Akka MHP
  • Ömer Faruk Çağlar SP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen3.797
  • Kullanılan oy3.201
  • Geçerli oy3.052
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.746
  • 30 Mar 143.228
  • 30 Mar 143.111
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aralık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARALIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %56,4
    1.721 oy
  • %35,3
    1.076 oy
  • %56,4
    1.721 oy
  • %35,3
    1.076 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,8
    1.206 oy
  • %8
    248 oy
  • %38,8
    1.206 oy
  • %8
    248 oy
  • DP
  • MHP
  • %3,9
    119 oy
  • %3,5
    108 oy
  • %3,9
    119 oy
  • %3,5
    108 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    1.406 oy
  • %0,7
    22 oy
  • %45,2
    1.406 oy
  • %0,7
    22 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,7
    22 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,7
    22 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy

Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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