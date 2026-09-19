Seçim Iğdır MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Iğdır MERKEZ

Yaşar Akkuş

HDP
%50,1
22.227 oy

İsa Yaşar Tezel

MHP
%46,7
20.713 oy

Diğer

%3
1.428 oy
Iğdır - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %50,1
  • %46,7
  • %2,3
  • %0,5
  • %0,2
  • %50,1
  • %46,7
  • %2,3
  • %0,5
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
  • %42,4
  • %0,7
  • %0,4
  • %0
  • %44,2
  • %42,4
  • %0,7
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Akkuş HDP
  • İsa Yaşar Tezel MHP
  • Sözer Sayan CHP
  • Abdullah Mert SP
  • Fırat Akdağ DSP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen56.116
  • Kullanılan oy46.174
  • Geçerli oy44.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.544
  • 30 Mar 1442.530
  • 30 Mar 1441.148
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • %51
  • %50,1
  • %0,5
  • %0,2
  • %51
  • %50,1
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Akkuş HDP
  • İsa Yaşar Tezel MHP
  • Sözer Sayan CHP
  • Abdullah Mert SP
  • Fırat Akdağ DSP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen56.116
  • Kullanılan oy46.174
  • Geçerli oy44.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.544
  • 30 Mar 1442.530
  • 30 Mar 1441.148
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    54 oy
  • %0,1
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    340 oy
  • %0,8
    340 oy

Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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