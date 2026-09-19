31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Iğdır TUZLUCA
Ahmet Sait Sadrettin Türkan
SP
%28,7
1.275 oy
Abdullah Çinibulak
CHP
%26
1.154 oy
Diğer
%45
2.014 oy
Iğdır - TUZLUCA İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 19 / 19
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Sait Sadrettin Türkan SP
- Abdullah Çinibulak CHP
- Faruk Korkusuz AK Parti
- Ayşe Aras Kaynar HDP
- Alican Zorman MHP
- Katılım oranı % 83,5
- Toplam seçmen5.654
- Kullanılan oy4.719
- Geçerli oy4.443
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.503
- 30 Mar 144.695
- 30 Mar 144.490
- Açılan sandık
- 19 / 19
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Sait Sadrettin Türkan SP
- Abdullah Çinibulak CHP
- Faruk Korkusuz AK Parti
- Ayşe Aras Kaynar HDP
- Alican Zorman MHP
- Katılım oranı % 83,5
- Toplam seçmen5.654
- Kullanılan oy4.719
- Geçerli oy4.443
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.503
- 30 Mar 144.695
- 30 Mar 144.490
TUZLUCA Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 19 / 19
- %100
Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AralıkMustafa Güzelkaya % 100 % 56,4 % 3,5 % 35,3 % 0 % 0 % 3,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARALIK Mustafa Güzelkaya % 100 % 56,39 % 3,54 % 35,26 % 0 % 0 % 3,9 DP
- ARALIK (30 Mar 2014) Bayram Teksay % 38,77 % 0,71 % 7,97 % 0 % 7,04 % 45,19 DP
-
HalfeliHasan Safa % 100 % 37,8 % 0,6 % 0 % 0 % 47,7 % 13,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HALFELİ Hasan Safa % 100 % 37,83 % 0,61 % 0 % 0 % 47,72 % 13,85 SP
- HALFELİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
HoşhaberAhmet Karasu % 100 % 19,4 % 0,4 % 38,5 % 0 % 41,8 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HOŞHABER Ahmet Karasu % 100 % 19,35 % 0,37 % 38,49 % 0 % 41,79 % 0
- HOŞHABER (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KarakoyunluBayramali Ballı % 100 % 26,7 % 42,6 % 30,6 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAKOYUNLU Bayramali Ballı % 100 % 26,73 % 42,57 % 30,57 % 0 % 0 % 0,14 SP
- KARAKOYUNLU (30 Mar 2014) Kurban Kaya % 30,51 % 31,4 % 36,99 % 0 % 0 % 0,51 DP
-
MelekliEray Coşar % 100 % 43,4 % 56 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MELEKLİ Eray Coşar % 100 % 43,39 % 56,01 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- MELEKLİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezYaşar Akkuş % 100 % 0 % 46,7 % 2,3 % 0 % 50,1 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Yaşar Akkuş % 100 % 0 % 46,68 % 2,29 % 0 % 50,1 % 0,46 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 10,91 % 42,39 % 0,74 % 0 % 44,15 % 0,83 BTP
-
TuzlucaAhmet Sait Sadrettin Türkan % 100 % 25,5 % 1,1 % 26 % 0 % 18,5 % 28,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUZLUCA Ahmet Sait Sadrettin Türkan % 100 % 25,52 % 1,06 % 25,97 % 0 % 18,55 % 28,7 SP
- TUZLUCA (30 Mar 2014) Mehmet Gültekin % 38,33 % 2,36 % 5,66 % 0 % 51,67 % 1,63 BTP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 170 / 170
- %100
-
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