Seçim Iğdır TUZLUCA Seçim Sonuçları – TUZLUCA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Iğdır TUZLUCA

Ahmet Sait Sadrettin Türkan

SP
%28,7
1.275 oy

Abdullah Çinibulak

CHP
%26
1.154 oy

Diğer

%45
2.014 oy
Iğdır - TUZLUCA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • SP
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %28,7
  • %26
  • %25,5
  • %18,5
  • %1,1
  • %28,7
  • %26
  • %25,5
  • %18,5
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
  • %5,7
  • %38,3
  • %51,7
  • %2,4
  • %0,4
  • %5,7
  • %38,3
  • %51,7
  • %2,4
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sait Sadrettin Türkan SP
  • Abdullah Çinibulak CHP
  • Faruk Korkusuz AK Parti
  • Ayşe Aras Kaynar HDP
  • Alican Zorman MHP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen5.654
  • Kullanılan oy4.719
  • Geçerli oy4.443
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.503
  • 30 Mar 144.695
  • 30 Mar 144.490
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tuzluca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %26,6
  • %25,5
  • %1,1
  • %26,6
  • %25,5
  • %1,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %26
  • %26
  • %26
  • %26
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %47,4
  • %28,7
  • %18,5
  • %0,2
  • %47,4
  • %28,7
  • %18,5
  • %0,2
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sait Sadrettin Türkan SP
  • Abdullah Çinibulak CHP
  • Faruk Korkusuz AK Parti
  • Ayşe Aras Kaynar HDP
  • Alican Zorman MHP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen5.654
  • Kullanılan oy4.719
  • Geçerli oy4.443
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.503
  • 30 Mar 144.695
  • 30 Mar 144.490
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tuzluca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TUZLUCA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • SP
  • CHP
  • %28,7
    1.275 oy
  • %26
    1.154 oy
  • %28,7
    1.275 oy
  • %26
    1.154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    16 oy
  • %5,7
    254 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %5,7
    254 oy
  • AK Parti
  • HDP
  • %25,5
    1.134 oy
  • %18,5
    824 oy
  • %25,5
    1.134 oy
  • %18,5
    824 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,3
    1.721 oy
  • %51,7
    2.320 oy
  • %38,3
    1.721 oy
  • %51,7
    2.320 oy
  • MHP
  • BTP
  • %1,1
    47 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %1,1
    47 oy
  • %0,2
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,4
    106 oy
  • %1,6
    73 oy
  • %2,4
    106 oy
  • %1,6
    73 oy

Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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