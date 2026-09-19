Seçim Erzincan ÜZÜMLÜ Seçim Sonuçları – ÜZÜMLÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzincan ÜZÜMLÜ

Ahmet Sazlı

AK Parti
%49,8
2.466 oy

Şeref Oruç

MHP
%48,2
2.385 oy

Diğer

%2
101 oy
Erzincan - ÜZÜMLÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %49,8
  • %48,2
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,1
  • %49,8
  • %48,2
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,3
  • %41,9
  • %0
  • %0,9
  • %0,9
  • %56,3
  • %41,9
  • %0
  • %0,9
  • %0,9
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REFAHİYE
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TERCAN
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ÜZÜMLÜ
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  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sazlı AK Parti
  • Şeref Oruç MHP
  • Fahri Şimşek İYİ Parti
  • Elif İnci Utlu CHP
  • Faruk Karakaya SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen5.844
  • Kullanılan oy5.087
  • Geçerli oy4.952
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.844
  • 30 Mar 144.446
  • 30 Mar 144.298
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Üzümlü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98
  • %49,8
  • %48,2
  • %98
  • %49,8
  • %48,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,9
  • %1,3
  • %0,7
  • %1,9
  • %1,3
  • %0,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
ÇAYIRLI
yukleniyor
İLİÇ
yukleniyor
KEMAH
yukleniyor
KEMALİYE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OTLUKBELİ
yukleniyor
REFAHİYE
yukleniyor
TERCAN
yukleniyor
ÜZÜMLÜ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sazlı AK Parti
  • Şeref Oruç MHP
  • Fahri Şimşek İYİ Parti
  • Elif İnci Utlu CHP
  • Faruk Karakaya SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen5.844
  • Kullanılan oy5.087
  • Geçerli oy4.952
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.844
  • 30 Mar 144.446
  • 30 Mar 144.298
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Üzümlü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÜZÜMLÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,8
    2.466 oy
  • %48,2
    2.385 oy
  • %49,8
    2.466 oy
  • %48,2
    2.385 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,3
    2.420 oy
  • %41,9
    1.799 oy
  • %56,3
    2.420 oy
  • %41,9
    1.799 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,3
    63 oy
  • %0,7
    33 oy
  • %1,3
    63 oy
  • %0,7
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    37 oy
  • %0
  • %0,9
    37 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    40 oy
  • %0
    2 oy
  • %0,9
    40 oy
  • %0
    2 oy

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • SP
  • BBP
  • TKP
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %0,1
    52 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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