Seçim Erzincan ÇAYIRLI Seçim Sonuçları – ÇAYIRLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzincan ÇAYIRLI

Atınç Bahadır

AK Parti
%49,8
911 oy

Oktay Efe

MHP
%43,1
789 oy

Diğer

%7
129 oy
Erzincan - ÇAYIRLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %49,8
  • %43,1
  • %6,8
  • %0,3
  • %49,8
  • %43,1
  • %6,8
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
  • %34,4
  • %0
  • %6,2
  • %52,4
  • %34,4
  • %0
  • %6,2
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
ÇAYIRLI
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İLİÇ
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KEMAH
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KEMALİYE
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MERKEZ
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OTLUKBELİ
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REFAHİYE
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TERCAN
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ÜZÜMLÜ
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  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atınç Bahadır AK Parti
  • Oktay Efe MHP
  • Birol Bahadır İYİ Parti
  • Tamer Atalay SP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen2.208
  • Kullanılan oy1.875
  • Geçerli oy1.829
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.244
  • 30 Mar 141.940
  • 30 Mar 141.885
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayırlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %92,9
  • %49,8
  • %43,1
  • %92,9
  • %49,8
  • %43,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %6,8
  • %6,8
  • %6,8
  • %6,8
  • Diğer
  • SP
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
ÇAYIRLI
yukleniyor
İLİÇ
yukleniyor
KEMAH
yukleniyor
KEMALİYE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OTLUKBELİ
yukleniyor
REFAHİYE
yukleniyor
TERCAN
yukleniyor
ÜZÜMLÜ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atınç Bahadır AK Parti
  • Oktay Efe MHP
  • Birol Bahadır İYİ Parti
  • Tamer Atalay SP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen2.208
  • Kullanılan oy1.875
  • Geçerli oy1.829
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.244
  • 30 Mar 141.940
  • 30 Mar 141.885
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayırlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇAYIRLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,8
    911 oy
  • %43,1
    789 oy
  • %49,8
    911 oy
  • %43,1
    789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
    988 oy
  • %34,4
    648 oy
  • %52,4
    988 oy
  • %34,4
    648 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %6,8
    124 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %6,8
    124 oy
  • %0,3
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    116 oy
  • %0
  • %6,2
    116 oy

      Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 295 / 295
      • %100
      • MHP
      • AK Parti
      • CHP
      • %42,4
        32.036 oy
      • %33
        24.959 oy
      • %23,1
        17.457 oy
      • %42,4
        32.036 oy
      • %33
        24.959 oy
      • %23,1
        17.457 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %30,1
        15.782 oy
      • %54,7
        28.650 oy
      • %12,2
        6.393 oy
      • %30,1
        15.782 oy
      • %54,7
        28.650 oy
      • %12,2
        6.393 oy
      • SP
      • BBP
      • TKP
      • %1
        739 oy
      • %0,4
        276 oy
      • %0,1
        52 oy
      • %1
        739 oy
      • %0,4
        276 oy
      • %0,1
        52 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %1,1
        565 oy
      • %0,6
        324 oy
      • %0
        0 oy
      • %1,1
        565 oy
      • %0,6
        324 oy
      • %0
      • DSP
      • BTP
      • VP
      • %0,1
        42 oy
      • %0,1
        38 oy
      • %0
        27 oy
      • %0,1
        42 oy
      • %0,1
        38 oy
      • %0
        27 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        44 oy
      • %0,1
        47 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        44 oy
      • %0,1
        47 oy
      • %0

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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