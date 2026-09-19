31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzincan ÇAYIRLI
Atınç Bahadır
AK Parti
%49,8
911 oy
Oktay Efe
MHP
%43,1
789 oy
Diğer
%7
129 oy
Erzincan - ÇAYIRLI İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Atınç Bahadır AK Parti
- Oktay Efe MHP
- Birol Bahadır İYİ Parti
- Tamer Atalay SP
- Katılım oranı % 84,9
- Toplam seçmen2.208
- Kullanılan oy1.875
- Geçerli oy1.829
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.244
- 30 Mar 141.940
- 30 Mar 141.885
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Atınç Bahadır AK Parti
- Oktay Efe MHP
- Birol Bahadır İYİ Parti
- Tamer Atalay SP
- Katılım oranı % 84,9
- Toplam seçmen2.208
- Kullanılan oy1.875
- Geçerli oy1.829
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.244
- 30 Mar 141.940
- 30 Mar 141.885
ÇAYIRLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AltınbaşakHaydar Polat % 100 % 0,6 % 0,1 % 55,9 % 0 % 0 % 43,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINBAŞAK Haydar Polat % 100 % 0,59 % 0,08 % 55,89 % 0 % 0 % 43,26 DSP
- ALTINBAŞAK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Çadırkayaİshak Birol % 100 % 49,1 % 41,8 % 1,4 % 0 % 0 % 7,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇADIRKAYA İshak Birol % 100 % 49,05 % 41,82 % 1,45 % 0 % 0 % 7,68 SP
- ÇADIRKAYA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇağlayanHaydar Şahin % 100 % 5 % 0,2 % 45,4 % 0 % 0 % 49,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAĞLAYAN Haydar Şahin % 100 % 5,02 % 0,22 % 45,35 % 0 % 0 % 49,18 DSP
- ÇAĞLAYAN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇayırlıAtınç Bahadır % 100 % 49,8 % 43,1 % 0 % 6,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYIRLI Atınç Bahadır % 100 % 49,81 % 43,14 % 0 % 6,78 % 0 % 0,27 SP
- ÇAYIRLI (30 Mar 2014) Atınç Bahadır % 52,41 % 34,38 % 6,9 % 0 % 0 % 6,15 SP
-
İliçMustafa Gürbüz % 100 % 55,4 % 26,8 % 3,9 % 0 % 0 % 11 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İLİÇ Mustafa Gürbüz % 100 % 55,38 % 26,81 % 3,94 % 0 % 0 % 11,04 SP
- İLİÇ (30 Mar 2014) Muhlis Doğan % 43,88 % 50,74 % 1,69 % 0 % 0 % 3,59 SP
-
KargınZafer Kaya % 100 % 34,3 % 27,4 % 0,7 % 0 % 0 % 20 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARGIN Zafer Kaya % 100 % 34,28 % 27,42 % 0,69 % 0 % 0 % 19,97 BBP
- KARGIN (30 Mar 2014) Ramiz Aydın % 83,87 % 9,68 % 0 % 0 % 0 % 6,45 SP
-
KemahOsman Kemal Aslan % 100 % 41,4 % 54,3 % 3,7 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEMAH Osman Kemal Aslan % 100 % 41,45 % 54,32 % 3,67 % 0 % 0 % 0,38 SP
- KEMAH (30 Mar 2014) Osman Kemal Aslan % 42,5 % 52,86 % 2,68 % 0 % 0 % 1,61 SP
-
KemaliyeMehmet Karaman % 100 % 39,5 % 56 % 2,1 % 0 % 0 % 2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEMALİYE Mehmet Karaman % 100 % 39,49 % 56,01 % 2,11 % 0 % 0 % 2,02 BBP
- KEMALİYE (30 Mar 2014) Mustafa Haznedar % 52,91 % 43,63 % 1,53 % 0 % 0 % 1,94 SP
-
MercanBayram Bilici % 100 % 40,1 % 56 % 3,3 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERCAN Bayram Bilici % 100 % 40,13 % 56,02 % 3,34 % 0 % 0 % 0,5 SP
- MERCAN (30 Mar 2014) Maarif Karagül % 29,33 % 35,15 % 0 % 0 % 0 % 35,37 SP
-
MerkezBekir Aksun % 100 % 33 % 42,4 % 23,1 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Bekir Aksun % 100 % 33 % 42,36 % 23,08 % 0 % 0 % 0,98 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 54,71 % 30,14 % 12,21 % 0 % 0 % 1,08 SP
-
MollaköyKemal Şengül % 100 % 1,3 % 0,5 % 65,3 % 0 % 0 % 32,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MOLLAKÖY Kemal Şengül % 100 % 1,28 % 0,46 % 65,3 % 0 % 0 % 32,88 DSP
- MOLLAKÖY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
OtlukbeliYusuf Tektaş % 100 % 44,9 % 54,5 % 0,3 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OTLUKBELİ Yusuf Tektaş % 100 % 44,93 % 54,52 % 0,33 % 0 % 0 % 0,22 SP
- OTLUKBELİ (30 Mar 2014) Vahdet Ercan % 52,91 % 44,37 % 0,59 % 0 % 0 % 2,14 SP
-
RefahiyeÇakmak Paçacı % 100 % 50,9 % 47,1 % 0,9 % 0,9 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- REFAHİYE Çakmak Paçacı % 100 % 50,85 % 47,1 % 0,88 % 0,88 % 0 % 0,28 SP
- REFAHİYE (30 Mar 2014) Cevdet Çinar % 40,36 % 54,48 % 2,55 % 0 % 0 % 2,61 SP
-
TercanLokman Gültekin % 100 % 51,9 % 43,5 % 2,2 % 0 % 0 % 2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TERCAN Lokman Gültekin % 100 % 51,89 % 43,54 % 2,23 % 0 % 0 % 1,98 BBP
- TERCAN (30 Mar 2014) Mehmet Yılmaz % 44,64 % 54,35 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
-
ÜzümlüAhmet Sazlı % 100 % 49,8 % 48,2 % 0,7 % 1,3 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜZÜMLÜ Ahmet Sazlı % 100 % 49,8 % 48,16 % 0,67 % 1,27 % 0 % 0,1 SP
- ÜZÜMLÜ (30 Mar 2014) Ahmet Sazlı % 56,31 % 41,86 % 0,86 % 0 % 0 % 0,93 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 295 / 295
- %100
-
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