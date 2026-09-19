31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa TURGUTLU
Çetin Akın
CHP
%37,2
36.896 oy
Turgay Şirin
MHP
%36,8
36.446 oy
Diğer
%26
25.779 oy
Manisa - TURGUTLU İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 369 / 369
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Çetin Akın CHP
- Turgay Şirin MHP
- Mustafa Serhat Orhan BBP
- Hasan Çağlın SP
- Tugay Güven BTP
- Katılım oranı % 87,3
- Toplam seçmen118.265
- Kullanılan oy103.283
- Geçerli oy99.121
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14106.403
- 30 Mar 1498.313
- 30 Mar 1494.132
- Açılan sandık
- 369 / 369
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Çetin Akın CHP
- Turgay Şirin MHP
- Mustafa Serhat Orhan BBP
- Hasan Çağlın SP
- Tugay Güven BTP
- Katılım oranı % 87,3
- Toplam seçmen118.265
- Kullanılan oy103.283
- Geçerli oy99.121
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14106.403
- 30 Mar 1498.313
- 30 Mar 1494.132
TURGUTLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 369 / 369
- %100
Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AhmetliAhmet Alhan % 100 % 42,7 % 0 % 37,4 % 0 % 0 % 18,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AHMETLİ Ahmet Alhan % 100 % 42,73 % 0 % 37,44 % 0 % 0 % 18,91 DP
- AHMETLİ (30 Mar 2014) Ahmet Alhan % 41,75 % 35,21 % 20,61 % 0 % 0 % 1,09 Bağımsız
-
AkhisarBesim Dutlulu % 100 % 42,4 % 0 % 55,4 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKHİSAR Besim Dutlulu % 100 % 42,37 % 0 % 55,41 % 0 % 0 % 0,97 SP
- AKHİSAR (30 Mar 2014) Salih Hızlı % 35,92 % 27,01 % 33,74 % 0 % 0 % 0,96 SP
-
AlaşehirAhmet Öküzcüoğlu % 100 % 0 % 45,1 % 49,8 % 0 % 0 % 2,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALAŞEHİR Ahmet Öküzcüoğlu % 100 % 0 % 45,08 % 49,84 % 0 % 0 % 2,83 BBP
- ALAŞEHİR (30 Mar 2014) Gökhan Karaçoban % 32,82 % 35,31 % 26,89 % 0 % 0 % 2,67 Bağımsız
-
DemirciSelami Selçuk % 100 % 59,1 % 0 % 0 % 38,2 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEMİRCİ Selami Selçuk % 100 % 59,1 % 0 % 0 % 38,18 % 0 % 1,47 SP
- DEMİRCİ (30 Mar 2014) Selami Selçuk % 49,82 % 41,54 % 5,45 % 0 % 0 % 1,63 SP
-
GölmarmaraKamil Öz % 100 % 51,8 % 0 % 46,9 % 0 % 0 % 0,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLMARMARA Kamil Öz % 100 % 51,77 % 0 % 46,91 % 0 % 0 % 0,77 Bağımsız
- GÖLMARMARA (30 Mar 2014) Kamil Öz % 36,3 % 23,48 % 29,98 % 0 % 0 % 9,13 Bağımsız
-
GördesMuhammet Akyol % 100 % 60,5 % 0 % 0 % 37,2 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖRDES Muhammet Akyol % 100 % 60,54 % 0 % 0 % 37,24 % 0 % 0,9 SP
- GÖRDES (30 Mar 2014) Muhammet Akyol % 51,51 % 35,45 % 10,8 % 0 % 0 % 1,59 SP
-
KırkağaçYaşar İsmail Gedüz % 100 % 44,1 % 0 % 29,1 % 0 % 0 % 21,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRKAĞAÇ Yaşar İsmail Gedüz % 100 % 44,07 % 0 % 29,13 % 0 % 0 % 21,52 Bağımsız
- KIRKAĞAÇ (30 Mar 2014) Yaşar İsmail Gedüz % 50,95 % 31,17 % 8,63 % 0 % 0 % 6,9 BBP
-
KöprübaşıRegaip Topuz % 100 % 49,3 % 0 % 0 % 49 % 0 % 0,8 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖPRÜBAŞI Regaip Topuz % 100 % 49,33 % 0 % 0 % 49,02 % 0 % 0,78 VP
- KÖPRÜBAŞI (30 Mar 2014) Zafer Mergen % 42,51 % 27,08 % 29,5 % 0 % 0 % 0,61 SP
-
KulaHüseyin Tosun % 100 % 0 % 65,8 % 0 % 30,8 % 0 % 1,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KULA Hüseyin Tosun % 100 % 0 % 65,82 % 0 % 30,77 % 0 % 1,49 BBP
- KULA (30 Mar 2014) Hüseyin Tosun % 34,09 % 53,64 % 10,13 % 0 % 0 % 0,9 SP
-
SalihliZeki Kayda % 100 % 0 % 50,1 % 47,7 % 0 % 0 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SALİHLİ Zeki Kayda % 100 % 0 % 50,15 % 47,66 % 0 % 0 % 0,67 Bağımsız
- SALİHLİ (30 Mar 2014) Zeki Kayda % 27,36 % 36 % 32,18 % 0 % 0 % 2,97 Bağımsız
-
SarıgölNecati Selçuk % 100 % 0 % 52,3 % 45,7 % 0 % 0 % 0,9 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIGÖL Necati Selçuk % 100 % 0 % 52,29 % 45,73 % 0 % 0 % 0,85 VP
- SARIGÖL (30 Mar 2014) Necati Selçuk % 23,66 % 46,24 % 26,97 % 0 % 0 % 1,06 Bağımsız
-
SaruhanlıZeki Bilgin % 100 % 42,4 % 0 % 56 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARUHANLI Zeki Bilgin % 100 % 42,36 % 0 % 55,97 % 0 % 0 % 0,81 SP
- SARUHANLI (30 Mar 2014) Hüseyin Yaralı % 39,93 % 22,31 % 32,6 % 0 % 0 % 3,47 Bağımsız
-
SelendiNurullah Savaş % 100 % 0 % 61,3 % 0 % 36,7 % 0 % 1,1 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SELENDİ Nurullah Savaş % 100 % 0 % 61,26 % 0 % 36,67 % 0 % 1,07 VP
- SELENDİ (30 Mar 2014) Nurullah Savaş % 39,47 % 44,19 % 14,21 % 0 % 0 % 0,9 SP
-
SomaAli Tulup % 100 % 43,9 % 0 % 29,5 % 0 % 0 % 23,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SOMA Ali Tulup % 100 % 43,91 % 0 % 29,52 % 0 % 0 % 23,15 BBP
- SOMA (30 Mar 2014) Hasan Ergene % 43,34 % 28,75 % 22,31 % 0 % 0 % 3,26 SP
-
ŞehzadelerÖmer Faruk Çelik % 100 % 46,1 % 0 % 0 % 44,1 % 5,2 % 2,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞEHZADELER Ömer Faruk Çelik % 100 % 46,07 % 0 % 0 % 44,09 % 5,21 % 2,46 DP
- ŞEHZADELER (30 Mar 2014) Ömer Faruk Çelik % 40,57 % 39,32 % 15,22 % 0 % 0 % 3,23 Bağımsız
-
TurgutluÇetin Akın % 100 % 0 % 36,8 % 37,2 % 0 % 0 % 23,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TURGUTLU Çetin Akın % 100 % 0 % 36,77 % 37,22 % 0 % 0 % 23,15 BBP
- TURGUTLU (30 Mar 2014) Turgay Şirin % 38,18 % 45,41 % 9,53 % 0 % 0 % 5,24 Bağımsız
-
YunusemreMehmet Çerçi % 100 % 42,9 % 0 % 0 % 42,8 % 6 % 5,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YUNUSEMRE Mehmet Çerçi % 100 % 42,85 % 0 % 0 % 42,83 % 5,97 % 5,31 BBP
- YUNUSEMRE (30 Mar 2014) Mehmet Çerçi % 40,84 % 33,4 % 19,54 % 0 % 0 % 4,13 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.674 / 3.674
- %100
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