Seçim Manisa YUNUSEMRE Seçim Sonuçları – YUNUSEMRE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa YUNUSEMRE

Mehmet Çerçi

AK Parti
%42,9
57.875 oy

Kürşad Mithat Özkan

İYİ Parti
%42,8
57.854 oy

Diğer

%14
19.334 oy
Manisa - YUNUSEMRE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 524 / 524
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %42,9
  • %42,8
  • %6
  • %5,3
  • %1,2
  • %42,9
  • %42,8
  • %6
  • %5,3
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,8
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %0,5
  • %40,8
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %0,5
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çerçi AK Parti
  • Kürşad Mithat Özkan İYİ Parti
  • Fuat Şengül HDP
  • Selman Alkış BBP
  • İsmail Taşkıran DP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen163.360
  • Kullanılan oy140.699
  • Geçerli oy135.063
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14140.279
  • 30 Mar 14130.295
  • 30 Mar 14124.783
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yunusemre Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 524 / 524
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %42,9
  • %42,9
  • %42,9
  • %42,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %42,8
  • %42,8
  • %42,8
  • %42,8
  • Diğer
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %14,3
  • %6
  • %5,3
  • %1,2
  • %14,3
  • %6
  • %5,3
  • %1,2
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çerçi AK Parti
  • Kürşad Mithat Özkan İYİ Parti
  • Fuat Şengül HDP
  • Selman Alkış BBP
  • İsmail Taşkıran DP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen163.360
  • Kullanılan oy140.699
  • Geçerli oy135.063
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14140.279
  • 30 Mar 14130.295
  • 30 Mar 14124.783
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yunusemre Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YUNUSEMRE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 524 / 524
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %42,9
    57.875 oy
  • %42,8
    57.854 oy
  • %6
    8.062 oy
  • %5,3
    7.175 oy
  • %42,9
    57.875 oy
  • %42,8
    57.854 oy
  • %6
    8.062 oy
  • %5,3
    7.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,8
    50.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    842 oy
  • %40,8
    50.960 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    842 oy
  • DP
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %1,2
    1.592 oy
  • %0,7
    912 oy
  • %0,4
    565 oy
  • %0,3
    424 oy
  • %1,2
    1.592 oy
  • %0,7
    912 oy
  • %0,4
    565 oy
  • %0,3
    424 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    610 oy
  • %0,5
    635 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    610 oy
  • %0,5
    635 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • BTP
  • VP
  • %0,3
    362 oy
  • %0,2
    242 oy
  • %0,3
    362 oy
  • %0,2
    242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    212 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    212 oy
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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