Seçim Manisa AHMETLİ Seçim Sonuçları – AHMETLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa AHMETLİ

Ahmet Alhan

AK Parti
%42,7
4.773 oy

Mehmet Eryürek

CHP
%37,4
4.182 oy

Diğer

%20
2.216 oy
Manisa - AHMETLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • SP
  • VP
  • %42,7
  • %37,4
  • %18,9
  • %0,5
  • %0,3
  • %42,7
  • %37,4
  • %18,9
  • %0,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,8
  • %20,6
  • %0,4
  • %0,6
  • %0
  • %41,8
  • %20,6
  • %0,4
  • %0,6
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Alhan AK Parti
  • Mehmet Eryürek CHP
  • Refik Kolay DP
  • İbrahim Köse SP
  • Hülya Güner VP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen12.853
  • Kullanılan oy11.782
  • Geçerli oy11.171
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.431
  • 30 Mar 1411.694
  • 30 Mar 1411.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ahmetli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %42,7
  • %42,7
  • %42,7
  • %42,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,4
  • %37,4
  • %37,4
  • %37,4
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • VP
  • %19,8
  • %18,9
  • %0,5
  • %0,3
  • %19,8
  • %18,9
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Alhan AK Parti
  • Mehmet Eryürek CHP
  • Refik Kolay DP
  • İbrahim Köse SP
  • Hülya Güner VP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen12.853
  • Kullanılan oy11.782
  • Geçerli oy11.171
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.431
  • 30 Mar 1411.694
  • 30 Mar 1411.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ahmetli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AHMETLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %42,7
    4.773 oy
  • %37,4
    4.182 oy
  • %42,7
    4.773 oy
  • %37,4
    4.182 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,8
    4.648 oy
  • %20,6
    2.294 oy
  • %41,8
    4.648 oy
  • %20,6
    2.294 oy
  • DP
  • SP
  • %18,9
    2.112 oy
  • %0,5
    56 oy
  • %18,9
    2.112 oy
  • %0,5
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    40 oy
  • %0,6
    66 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %0,6
    66 oy
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    33 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %0,1
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    18 oy
  • %0
  • %0,2
    18 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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