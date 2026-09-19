Seçim Manisa SELENDİ Seçim Sonuçları – SELENDİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa SELENDİ

Nurullah Savaş

MHP
%61,3
8.631 oy

Yasin Dumlupınar

İYİ Parti
%36,7
5.166 oy

Diğer

%2
292 oy
Manisa - SELENDİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %61,3
  • %36,7
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
  • %61,3
  • %36,7
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %0,4
  • %44,2
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %0,4
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurullah Savaş MHP
  • Yasin Dumlupınar İYİ Parti
  • Hatice Yıldırım VP
  • Abdullah Yılmaz SP
  • Erol Yavaş BTP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen16.135
  • Kullanılan oy15.112
  • Geçerli oy14.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.689
  • 30 Mar 1415.978
  • 30 Mar 1415.042
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selendi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %61,3
  • %61,3
  • %61,3
  • %61,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %36,7
  • %36,7
  • %36,7
  • %36,7
  • Diğer
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %2,1
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
  • %2,1
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurullah Savaş MHP
  • Yasin Dumlupınar İYİ Parti
  • Hatice Yıldırım VP
  • Abdullah Yılmaz SP
  • Erol Yavaş BTP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen16.135
  • Kullanılan oy15.112
  • Geçerli oy14.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.689
  • 30 Mar 1415.978
  • 30 Mar 1415.042
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selendi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SELENDİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %61,3
    8.631 oy
  • %36,7
    5.166 oy
  • %61,3
    8.631 oy
  • %36,7
    5.166 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    6.647 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,2
    6.647 oy
  • %0
  • VP
  • SP
  • %1,1
    151 oy
  • %0,6
    87 oy
  • %1,1
    151 oy
  • %0,6
    87 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    135 oy
  • %0
  • %0,9
    135 oy
  • BTP
  • %0,4
    54 oy
  • %0,4
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    57 oy
  • %0,4
    57 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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