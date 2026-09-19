Seçim Manisa DEMİRCİ Seçim Sonuçları – DEMİRCİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa DEMİRCİ

Selami Selçuk

AK Parti
%59,1
15.522 oy

Haluk Şenyurt

İYİ Parti
%38,2
10.029 oy

Diğer

%3
715 oy
Manisa - DEMİRCİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 143 / 143
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %59,1
  • %38,2
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,4
  • %59,1
  • %38,2
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
  • %0
  • %1,6
  • %0,2
  • %0
  • %49,8
  • %0
  • %1,6
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selami Selçuk AK Parti
  • Haluk Şenyurt İYİ Parti
  • Mehmet Önal SP
  • Yusuf Akın BTP
  • Mesut Kula Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen30.339
  • Kullanılan oy27.845
  • Geçerli oy26.266
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.521
  • 30 Mar 1429.690
  • 30 Mar 1427.934
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirci Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 143 / 143
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %59,1
  • %59,1
  • %59,1
  • %59,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %38,2
  • %38,2
  • %38,2
  • %38,2
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %2,7
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,4
  • %2,7
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,4
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selami Selçuk AK Parti
  • Haluk Şenyurt İYİ Parti
  • Mehmet Önal SP
  • Yusuf Akın BTP
  • Mesut Kula Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen30.339
  • Kullanılan oy27.845
  • Geçerli oy26.266
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.521
  • 30 Mar 1429.690
  • 30 Mar 1427.934
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirci Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DEMİRCİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 143 / 143
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %59,1
    15.522 oy
  • %38,2
    10.029 oy
  • %59,1
    15.522 oy
  • %38,2
    10.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
    13.917 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,8
    13.917 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %1,5
    385 oy
  • %0,4
    113 oy
  • %1,5
    385 oy
  • %0,4
    113 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    456 oy
  • %0,2
    56 oy
  • %1,6
    456 oy
  • %0,2
    56 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,4
    111 oy
  • %0,4
    106 oy
  • %0,4
    111 oy
  • %0,4
    106 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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