Seçim Manisa KIRKAĞAÇ Seçim Sonuçları – KIRKAĞAÇ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa KIRKAĞAÇ

Yaşar İsmail Gedüz

AK Parti
%44,1
10.992 oy

Şerif Ozan İren

CHP
%29,1
7.266 oy

Diğer

%27
6.686 oy
Manisa - KIRKAĞAÇ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %44,1
  • %29,1
  • %21,5
  • %3
  • %1,8
  • %44,1
  • %29,1
  • %21,5
  • %3
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
  • %8,6
  • %0,2
  • %0,3
  • %1
  • %51
  • %8,6
  • %0,2
  • %0,3
  • %1
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar İsmail Gedüz AK Parti
  • Şerif Ozan İren CHP
  • Hasan Karaosmanoğlu Bağımsız
  • Murat Çağlayan BTP
  • Ahmet Koçak SP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen29.418
  • Kullanılan oy26.357
  • Geçerli oy24.944
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.657
  • 30 Mar 1427.485
  • 30 Mar 1426.149
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırkağaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,1
  • %44,1
  • %44,1
  • %44,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %29,1
  • %29,1
  • %29,1
  • %29,1
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %26,8
  • %21,5
  • %3
  • %1,8
  • %26,8
  • %21,5
  • %3
  • %1,8
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar İsmail Gedüz AK Parti
  • Şerif Ozan İren CHP
  • Hasan Karaosmanoğlu Bağımsız
  • Murat Çağlayan BTP
  • Ahmet Koçak SP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen29.418
  • Kullanılan oy26.357
  • Geçerli oy24.944
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.657
  • 30 Mar 1427.485
  • 30 Mar 1426.149
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırkağaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KIRKAĞAÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %44,1
    10.992 oy
  • %29,1
    7.266 oy
  • %44,1
    10.992 oy
  • %29,1
    7.266 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
    13.323 oy
  • %8,6
    2.257 oy
  • %51
    13.323 oy
  • %8,6
    2.257 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %21,5
    5.368 oy
  • %3
    745 oy
  • %21,5
    5.368 oy
  • %3
    745 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    47 oy
  • %0,3
    78 oy
  • %0,2
    47 oy
  • %0,3
    78 oy
  • SP
  • VP
  • %1,8
    437 oy
  • %0,5
    136 oy
  • %1,8
    437 oy
  • %0,5
    136 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    265 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    265 oy
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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