Seçim Kilis MUSABEYLİ Seçim Sonuçları – MUSABEYLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kilis MUSABEYLİ

Ayhan Yılmaz

AK Parti
%50,7
316 oy

İhsan Ölmez

MHP
%49
305 oy

Diğer

%0
2 oy
Kilis - MUSABEYLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %50,7
  • %49
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • %50,7
  • %49
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
  • %1,3
  • %0
  • %0,2
  • %47,5
  • %49,7
  • %1,3
  • %0
  • %0,2
  • %47,5
Tüm Partiler
MER ELB MUS PLT
ELBEYLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUSABEYLİ
yukleniyor
POLATELİ
yukleniyor
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Yılmaz AK Parti
  • İhsan Ölmez MHP
  • Halil Çetin İYİ Parti
  • Abdullah Fizgelioğlu SP
  • Abdullah Elmacı BTP
  • Katılım oranı % 96,4
  • Toplam seçmen660
  • Kullanılan oy636
  • Geçerli oy623
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14494
  • 30 Mar 14473
  • 30 Mar 14463
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Musabeyli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %99,7
  • %50,7
  • %49
  • %99,7
  • %50,7
  • %49
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,2
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
MER ELB MUS PLT
ELBEYLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUSABEYLİ
yukleniyor
POLATELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Yılmaz AK Parti
  • İhsan Ölmez MHP
  • Halil Çetin İYİ Parti
  • Abdullah Fizgelioğlu SP
  • Abdullah Elmacı BTP
  • Katılım oranı % 96,4
  • Toplam seçmen660
  • Kullanılan oy636
  • Geçerli oy623
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14494
  • 30 Mar 14473
  • 30 Mar 14463
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Musabeyli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MUSABEYLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,7
    316 oy
  • %49
    305 oy
  • %50,7
    316 oy
  • %49
    305 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
    230 oy
  • %1,3
    6 oy
  • %49,7
    230 oy
  • %1,3
    6 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %0,2
    1 oy
  • %0,2
    1 oy
  • %0,2
    1 oy
  • %0,2
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1 oy
  • %0
  • %0,2
    1 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %47,5
    220 oy
  • %47,5
    220 oy

Kilis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kilis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kilis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • %0,3
    170 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • %0,1
    34 oy
  • TKP
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    165 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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