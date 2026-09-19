Seçim Kilis MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kilis MERKEZ

Mehmet Abdi Bulut

AK Parti
%47,3
23.538 oy

Ömer Yabancı

MHP
%32,6
16.224 oy

Diğer

%20
10.040 oy
Kilis - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %47,3
  • %32,6
  • %16,9
  • %2,1
  • %0,5
  • %47,3
  • %32,6
  • %16,9
  • %2,1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %39,6
  • %0
  • %0,9
  • %2,1
  • %50,8
  • %39,6
  • %0
  • %0,9
  • %2,1
Tüm Partiler
MER ELB MUS PLT
ELBEYLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUSABEYLİ
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POLATELİ
yukleniyor
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Abdi Bulut AK Parti
  • Ömer Yabancı MHP
  • Ahmet Nalçacıoğlu İYİ Parti
  • Şerif Karakurt SP
  • Alaiddin Özkar BTP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen62.657
  • Kullanılan oy51.676
  • Geçerli oy49.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.269
  • 30 Mar 1447.828
  • 30 Mar 1446.173
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %79,8
  • %47,3
  • %32,6
  • %79,8
  • %47,3
  • %32,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %16,9
  • %16,9
  • %16,9
  • %16,9
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %3,3
  • %2,1
  • %0,5
  • %0,3
  • %3,3
  • %2,1
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
MER ELB MUS PLT
ELBEYLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUSABEYLİ
yukleniyor
POLATELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Abdi Bulut AK Parti
  • Ömer Yabancı MHP
  • Ahmet Nalçacıoğlu İYİ Parti
  • Şerif Karakurt SP
  • Alaiddin Özkar BTP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen62.657
  • Kullanılan oy51.676
  • Geçerli oy49.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.269
  • 30 Mar 1447.828
  • 30 Mar 1446.173
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • %0,3
    170 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • %0,1
    34 oy
  • TKP
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    165 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Kilis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kilis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kilis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • %0,3
    170 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • %0,1
    34 oy
  • TKP
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    165 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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