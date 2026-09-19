Seçim Gaziantep ŞEHİTKAMİL Seçim Sonuçları – ŞEHİTKAMİL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep ŞEHİTKAMİL

Muhammet Rıdvan Fadıloğlu

AK Parti
%53,5
178.824 oy

Nesrin Tuncel

CHP
%28,2
94.188 oy

Diğer

%19
61.346 oy
Gaziantep - ŞEHİTKAMİL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.405 / 1.405
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %53,5
  • %28,2
  • %11
  • %2,8
  • %2
  • %53,5
  • %28,2
  • %11
  • %2,8
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
  • %21,2
  • %0
  • %3,3
  • %0,4
  • %52,4
  • %21,2
  • %0
  • %3,3
  • %0,4
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
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İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
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NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Rıdvan Fadıloğlu AK Parti
  • Nesrin Tuncel CHP
  • Bekir Öztekin İYİ Parti
  • Ahmet Necati Sarı SP
  • Mehmet Barış Kınacılar DP
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen458.525
  • Kullanılan oy356.176
  • Geçerli oy334.358
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14403.211
  • 30 Mar 14340.856
  • 30 Mar 14326.815
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şehitkamil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.405 / 1.405
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %53,5
  • %53,5
  • %53,5
  • %53,5
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39,1
  • %28,2
  • %11
  • %39,1
  • %28,2
  • %11
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • Bağımsız
  • %7,4
  • %2,8
  • %2
  • %1,3
  • %7,4
  • %2,8
  • %2
  • %1,3
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Rıdvan Fadıloğlu AK Parti
  • Nesrin Tuncel CHP
  • Bekir Öztekin İYİ Parti
  • Ahmet Necati Sarı SP
  • Mehmet Barış Kınacılar DP
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen458.525
  • Kullanılan oy356.176
  • Geçerli oy334.358
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14403.211
  • 30 Mar 14340.856
  • 30 Mar 14326.815
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şehitkamil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞEHİTKAMİL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.405 / 1.405
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,5
    178.824 oy
  • %28,2
    94.188 oy
  • %11
    36.616 oy
  • %53,5
    178.824 oy
  • %28,2
    94.188 oy
  • %11
    36.616 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
    171.129 oy
  • %21,2
    69.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,4
    171.129 oy
  • %21,2
    69.324 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • Bağımsız
  • %2,8
    9.281 oy
  • %2
    6.607 oy
  • %1,3
    4.404 oy
  • %2,8
    9.281 oy
  • %2
    6.607 oy
  • %1,3
    4.404 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    10.889 oy
  • %0,4
    1.161 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,3
    10.889 oy
  • %0,4
    1.161 oy
  • %0
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    2.101 oy
  • %0,4
    1.229 oy
  • %0,3
    1.108 oy
  • %0,6
    2.101 oy
  • %0,4
    1.229 oy
  • %0,3
    1.108 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    1.339 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    1.339 oy
  • %0
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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