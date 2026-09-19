31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep İSLAHİYE
Kemal Vural
AK Parti
%49,6
18.183 oy
Mustafa Köse
CHP
%41,4
15.172 oy
Diğer
%9
3.285 oy
Gaziantep - İSLAHİYE İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 160 / 160
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Kemal Vural AK Parti
- Mustafa Köse CHP
- Bekir Durdu SP
- Yusuf Yıldızgil DP
- Mustafa Kamil Eksen BTP
- Katılım oranı % 88,2
- Toplam seçmen43.617
- Kullanılan oy38.475
- Geçerli oy36.640
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1441.611
- 30 Mar 1437.785
- 30 Mar 1436.303
- Açılan sandık
- 160 / 160
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Kemal Vural AK Parti
- Mustafa Köse CHP
- Bekir Durdu SP
- Yusuf Yıldızgil DP
- Mustafa Kamil Eksen BTP
- Katılım oranı % 88,2
- Toplam seçmen43.617
- Kullanılan oy38.475
- Geçerli oy36.640
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1441.611
- 30 Mar 1437.785
- 30 Mar 1436.303
İSLAHİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 160 / 160
- %100
Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
ArabanHasan Doğru % 100 % 46,4 % 0 % 51,9 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARABAN Hasan Doğru % 100 % 46,43 % 0 % 51,93 % 0 % 0 % 0,84 SP
- ARABAN (30 Mar 2014) Mehmet Özdemir % 43,24 % 12,51 % 36,64 % 0 % 5,66 % 1,1 SP
-
İslahiyeKemal Vural % 100 % 49,6 % 0 % 41,4 % 0 % 0 % 5,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İSLAHİYE Kemal Vural % 100 % 49,63 % 0 % 41,41 % 0 % 0 % 5,07 SP
- İSLAHİYE (30 Mar 2014) Kemal Vural % 46,97 % 8,17 % 36,49 % 0 % 2,32 % 3,17 BBP
-
KarkamışAli Doğan % 100 % 0 % 46,1 % 53,3 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARKAMIŞ Ali Doğan % 100 % 0 % 46,14 % 53,34 % 0 % 0 % 0,36 SP
- KARKAMIŞ (30 Mar 2014) Nuh Kocaaslan % 33,6 % 31,3 % 23,06 % 0 % 0,13 % 11,76 SP
-
NizipMehmet Sarı % 100 % 53,2 % 0 % 0 % 39,4 % 0 % 4,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NİZİP Mehmet Sarı % 100 % 53,21 % 0 % 0 % 39,42 % 0 % 4,22 DSP
- NİZİP (30 Mar 2014) Haci Fevzi Akdoğan % 53,76 % 7,04 % 6,96 % 0 % 5,47 % 23,72 DP
-
NurdağıÖkkeş Kavak % 100 % 39,6 % 0 % 0 % 19,3 % 0 % 38,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NURDAĞI Ökkeş Kavak % 100 % 39,6 % 0 % 0 % 19,26 % 0 % 38,32 BBP
- NURDAĞI (30 Mar 2014) Mehmet Yıldırır % 43,4 % 30,3 % 3,78 % 0 % 1,28 % 20,17 SP
-
OğuzeliMehmet Sait Kılıç % 100 % 0 % 57,3 % 39,5 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OĞUZELİ Mehmet Sait Kılıç % 100 % 0 % 57,32 % 39,48 % 0 % 0 % 1,15 SP
- OĞUZELİ (30 Mar 2014) Mehmet Sait Kılıç % 31,33 % 35,32 % 24,18 % 0 % 0 % 7,79 DP
-
ŞahinbeyMehmet İhsan Tahmazoğlu % 100 % 60,3 % 0 % 19,4 % 10,1 % 0 % 7,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞAHİNBEY Mehmet İhsan Tahmazoğlu % 100 % 60,25 % 0 % 19,35 % 10,08 % 0 % 7,24 DSP
- ŞAHİNBEY (30 Mar 2014) Mehmet İhsan Tahmazoğlu % 55,29 % 12,58 % 22,74 % 0 % 5,43 % 1,74 SP
-
ŞehitkamilMuhammet Rıdvan Fadıloğlu % 100 % 53,5 % 0 % 28,2 % 11 % 0 % 2,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞEHİTKAMİL Muhammet Rıdvan Fadıloğlu % 100 % 53,48 % 0 % 28,17 % 10,95 % 0 % 2,78 SP
- ŞEHİTKAMİL (30 Mar 2014) Muhammet Rıdvan Fadıloğlu % 52,36 % 12,03 % 21,21 % 0 % 8,76 % 3,33 SP
-
YavuzeliMustafa Kemal Sakaroğlu % 100 % 53,5 % 0 % 0 % 45,8 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAVUZELİ Mustafa Kemal Sakaroğlu % 100 % 53,49 % 0 % 0 % 45,84 % 0 % 0,45 SP
- YAVUZELİ (30 Mar 2014) Mustafa Kemal Sakaroğlu % 50,15 % 3,14 % 31,24 % 0 % 1,23 % 13,34 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.981 / 3.981
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi