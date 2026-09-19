Seçim Gaziantep İSLAHİYE Seçim Sonuçları – İSLAHİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep İSLAHİYE

Kemal Vural

AK Parti
%49,6
18.183 oy

Mustafa Köse

CHP
%41,4
15.172 oy

Diğer

%9
3.285 oy
Gaziantep - İSLAHİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %49,6
  • %41,4
  • %5,1
  • %3,5
  • %0,3
  • %49,6
  • %41,4
  • %5,1
  • %3,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47
  • %36,5
  • %2,2
  • %0,4
  • %0,2
  • %47
  • %36,5
  • %2,2
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
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İSLAHİYE
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KARKAMIŞ
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NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
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ŞEHİTKAMİL
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YAVUZELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kemal Vural AK Parti
  • Mustafa Köse CHP
  • Bekir Durdu SP
  • Yusuf Yıldızgil DP
  • Mustafa Kamil Eksen BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen43.617
  • Kullanılan oy38.475
  • Geçerli oy36.640
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.611
  • 30 Mar 1437.785
  • 30 Mar 1436.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İslahiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,6
  • %49,6
  • %49,6
  • %49,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %41,4
  • %41,4
  • %41,4
  • %41,4
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %9
  • %5,1
  • %3,5
  • %0,3
  • %9
  • %5,1
  • %3,5
  • %0,3
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kemal Vural AK Parti
  • Mustafa Köse CHP
  • Bekir Durdu SP
  • Yusuf Yıldızgil DP
  • Mustafa Kamil Eksen BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen43.617
  • Kullanılan oy38.475
  • Geçerli oy36.640
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.611
  • 30 Mar 1437.785
  • 30 Mar 1436.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İslahiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İSLAHİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %49,6
    18.183 oy
  • %41,4
    15.172 oy
  • %49,6
    18.183 oy
  • %41,4
    15.172 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47
    17.052 oy
  • %36,5
    13.248 oy
  • %47
    17.052 oy
  • %36,5
    13.248 oy
  • SP
  • DP
  • %5,1
    1.859 oy
  • %3,5
    1.278 oy
  • %5,1
    1.859 oy
  • %3,5
    1.278 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    800 oy
  • %0,4
    131 oy
  • %2,2
    800 oy
  • %0,4
    131 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,3
    94 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0,3
    94 oy
  • %0,1
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    76 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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