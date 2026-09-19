Seçim Gaziantep ARABAN Seçim Sonuçları – ARABAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep ARABAN

Hasan Doğru

CHP
%51,9
9.049 oy

Mehmet Özdemir

AK Parti
%46,4
8.091 oy

Diğer

%2
286 oy
Gaziantep - ARABAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 86 / 86
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %51,9
  • %46,4
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,3
  • %51,9
  • %46,4
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,6
  • %43,2
  • %1,1
  • %0,3
  • %0
  • %36,6
  • %43,2
  • %1,1
  • %0,3
  • %0
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
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İSLAHİYE
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KARKAMIŞ
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NİZİP
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NURDAĞI
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OĞUZELİ
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ŞAHİNBEY
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ŞEHİTKAMİL
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YAVUZELİ
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  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Doğru CHP
  • Mehmet Özdemir AK Parti
  • Zeynel Açıkgöz SP
  • İsmail Zateroğulları BTP
  • Mehmet Kılıç Bağımsız
  • Katılım oranı % 89,9
  • Toplam seçmen20.714
  • Kullanılan oy18.629
  • Geçerli oy17.426
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.611
  • 30 Mar 1417.914
  • 30 Mar 1417.130
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Araban Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 86 / 86
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %51,9
  • %51,9
  • %51,9
  • %51,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46,4
  • %46,4
  • %46,4
  • %46,4
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,6
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,3
  • %1,6
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Doğru CHP
  • Mehmet Özdemir AK Parti
  • Zeynel Açıkgöz SP
  • İsmail Zateroğulları BTP
  • Mehmet Kılıç Bağımsız
  • Katılım oranı % 89,9
  • Toplam seçmen20.714
  • Kullanılan oy18.629
  • Geçerli oy17.426
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.611
  • 30 Mar 1417.914
  • 30 Mar 1417.130
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Araban Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARABAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 86 / 86
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %51,9
    9.049 oy
  • %46,4
    8.091 oy
  • %51,9
    9.049 oy
  • %46,4
    8.091 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,6
    6.276 oy
  • %43,2
    7.407 oy
  • %36,6
    6.276 oy
  • %43,2
    7.407 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,8
    147 oy
  • %0,5
    84 oy
  • %0,8
    147 oy
  • %0,5
    84 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    188 oy
  • %0,3
    54 oy
  • %1,1
    188 oy
  • %0,3
    54 oy
  • Bağımsız
  • %0,3
    55 oy
  • %0,3
    55 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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