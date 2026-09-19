Seçim Gaziantep ŞAHİNBEY Seçim Sonuçları – ŞAHİNBEY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep ŞAHİNBEY

Mehmet İhsan Tahmazoğlu

AK Parti
%60,3
240.033 oy

Muhittin Sait Köse

CHP
%19,4
77.101 oy

Diğer

%21
81.258 oy
Gaziantep - ŞAHİNBEY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.680 / 1.680
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • SP
  • %60,3
  • %19,4
  • %10,1
  • %7,2
  • %1,5
  • %60,3
  • %19,4
  • %10,1
  • %7,2
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,3
  • %22,7
  • %0
  • %0,1
  • %1,7
  • %55,3
  • %22,7
  • %0
  • %0,1
  • %1,7
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
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İSLAHİYE
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KARKAMIŞ
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NİZİP
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NURDAĞI
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OĞUZELİ
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ŞAHİNBEY
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ŞEHİTKAMİL
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YAVUZELİ
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  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet İhsan Tahmazoğlu AK Parti
  • Muhittin Sait Köse CHP
  • Abdulhadi Bay İYİ Parti
  • Yakup Öztürkmen DSP
  • Oğuz Çapan SP
  • Katılım oranı % 75,8
  • Toplam seçmen550.463
  • Kullanılan oy417.243
  • Geçerli oy398.392
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14484.663
  • 30 Mar 14408.885
  • 30 Mar 14392.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şahinbey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.680 / 1.680
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %60,3
  • %60,3
  • %60,3
  • %60,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,4
  • %19,4
  • %10,1
  • %29,4
  • %19,4
  • %10,1
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • DP
  • %10,3
  • %7,2
  • %1,5
  • %0,7
  • %10,3
  • %7,2
  • %1,5
  • %0,7
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet İhsan Tahmazoğlu AK Parti
  • Muhittin Sait Köse CHP
  • Abdulhadi Bay İYİ Parti
  • Yakup Öztürkmen DSP
  • Oğuz Çapan SP
  • Katılım oranı % 75,8
  • Toplam seçmen550.463
  • Kullanılan oy417.243
  • Geçerli oy398.392
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14484.663
  • 30 Mar 14408.885
  • 30 Mar 14392.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şahinbey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞAHİNBEY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.680 / 1.680
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %60,3
    240.033 oy
  • %19,4
    77.101 oy
  • %10,1
    40.165 oy
  • %60,3
    240.033 oy
  • %19,4
    77.101 oy
  • %10,1
    40.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,3
    216.897 oy
  • %22,7
    89.207 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,3
    216.897 oy
  • %22,7
    89.207 oy
  • %0
  • DSP
  • SP
  • DP
  • %7,2
    28.833 oy
  • %1,5
    6.151 oy
  • %0,7
    2.645 oy
  • %7,2
    28.833 oy
  • %1,5
    6.151 oy
  • %0,7
    2.645 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    381 oy
  • %1,7
    6.829 oy
  • %0,3
    1.075 oy
  • %0,1
    381 oy
  • %1,7
    6.829 oy
  • %0,3
    1.075 oy
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,3
    1.135 oy
  • %0,2
    993 oy
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,3
    1.135 oy
  • %0,2
    993 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    1.972 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    1.972 oy
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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