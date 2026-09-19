Seçim Gaziantep YAVUZELİ Seçim Sonuçları – YAVUZELİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep YAVUZELİ

Mustafa Kemal Sakaroğlu

AK Parti
%53,5
6.371 oy

Mehmet Kaya

İYİ Parti
%45,8
5.460 oy

Diğer

%1
79 oy
Gaziantep - YAVUZELİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %53,5
  • %45,8
  • %0,4
  • %0,2
  • %53,5
  • %45,8
  • %0,4
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
  • %0
  • %13,3
  • %0,3
  • %50,1
  • %0
  • %13,3
  • %0,3
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
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İSLAHİYE
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KARKAMIŞ
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NİZİP
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NURDAĞI
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OĞUZELİ
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ŞAHİNBEY
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ŞEHİTKAMİL
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YAVUZELİ
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  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Kemal Sakaroğlu AK Parti
  • Mehmet Kaya İYİ Parti
  • İzzettin Beyaz SP
  • İsmail Vaysal BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen13.300
  • Kullanılan oy12.347
  • Geçerli oy11.910
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.206
  • 30 Mar 1411.420
  • 30 Mar 1411.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yavuzeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %53,5
  • %53,5
  • %53,5
  • %53,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %45,8
  • %45,8
  • %45,8
  • %45,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Kemal Sakaroğlu AK Parti
  • Mehmet Kaya İYİ Parti
  • İzzettin Beyaz SP
  • İsmail Vaysal BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen13.300
  • Kullanılan oy12.347
  • Geçerli oy11.910
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.206
  • 30 Mar 1411.420
  • 30 Mar 1411.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yavuzeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YAVUZELİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %53,5
    6.371 oy
  • %45,8
    5.460 oy
  • %53,5
    6.371 oy
  • %45,8
    5.460 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
    5.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,1
    5.533 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,4
    53 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %0,4
    53 oy
  • %0,2
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %13,3
    1.472 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %13,3
    1.472 oy
  • %0,3
    33 oy

      Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 3.981 / 3.981
      • %100
      • AK Parti
      • DSP
      • İYİ Parti
      • SP
      • %54
        494.905 oy
      • %26,2
        240.274 oy
      • %16,4
        150.747 oy
      • %1,9
        17.351 oy
      • %54
        494.905 oy
      • %26,2
        240.274 oy
      • %16,4
        150.747 oy
      • %1,9
        17.351 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %54,6
        490.089 oy
      • %0,1
        877 oy
      • %0
        0 oy
      • %2,8
        25.258 oy
      • %54,6
        490.089 oy
      • %0,1
        877 oy
      • %0
      • %2,8
        25.258 oy
      • BTP
      • Bağımsız
      • VP
      • TKP
      • %0,5
        4.128 oy
      • %0,4
        4.018 oy
      • %0,3
        3.177 oy
      • %0,3
        2.347 oy
      • %0,5
        4.128 oy
      • %0,4
        4.018 oy
      • %0,3
        3.177 oy
      • %0,3
        2.347 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,3
        2.772 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        2.772 oy
      • %0
      • %0
      • %0
      • CHP
      • MHP
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %21,5
        192.687 oy
      • %11,9
        106.625 oy
      • %21,5
        192.687 oy
      • %11,9
        106.625 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3