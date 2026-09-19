Seçim Gaziantep NİZİP Seçim Sonuçları – NİZİP Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep NİZİP

Mehmet Sarı

AK Parti
%53,2
37.395 oy

Mehmet Aslan

İYİ Parti
%39,4
27.698 oy

Diğer

%8
5.179 oy
Gaziantep - NİZİP İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 324 / 324
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DSP
  • SP
  • DP
  • %53,2
  • %39,4
  • %4,2
  • %1,5
  • %0,7
  • %53,2
  • %39,4
  • %4,2
  • %1,5
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
  • %0
  • %0,1
  • %2
  • %23,7
  • %53,8
  • %0
  • %0,1
  • %2
  • %23,7
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sarı AK Parti
  • Mehmet Aslan İYİ Parti
  • Şerif Kara DSP
  • Ahmet Kurban SP
  • Ahmet Hakan Akfırat DP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen88.309
  • Kullanılan oy74.074
  • Geçerli oy70.272
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.503
  • 30 Mar 1470.676
  • 30 Mar 1467.770
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nizip Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 324 / 324
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %53,2
  • %53,2
  • %53,2
  • %53,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • DP
  • %7,4
  • %4,2
  • %1,5
  • %0,7
  • %7,4
  • %4,2
  • %1,5
  • %0,7
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sarı AK Parti
  • Mehmet Aslan İYİ Parti
  • Şerif Kara DSP
  • Ahmet Kurban SP
  • Ahmet Hakan Akfırat DP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen88.309
  • Kullanılan oy74.074
  • Geçerli oy70.272
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.503
  • 30 Mar 1470.676
  • 30 Mar 1467.770
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nizip Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

NİZİP Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 324 / 324
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %53,2
    37.395 oy
  • %39,4
    27.698 oy
  • %4,2
    2.965 oy
  • %53,2
    37.395 oy
  • %39,4
    27.698 oy
  • %4,2
    2.965 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
    36.436 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %53,8
    36.436 oy
  • %0
  • %0,1
    67 oy
  • SP
  • DP
  • Bağımsız
  • %1,5
    1.074 oy
  • %0,7
    470 oy
  • %0,6
    446 oy
  • %1,5
    1.074 oy
  • %0,7
    470 oy
  • %0,6
    446 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    1.330 oy
  • %23,7
    16.077 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    1.330 oy
  • %23,7
    16.077 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,3
    224 oy
  • %0,3
    224 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    149 oy
  • %0,2
    149 oy

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3