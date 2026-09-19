Seçim Bolu SEBEN Seçim Sonuçları – SEBEN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bolu SEBEN

Fatih Kavak

AK Parti
%65,9
1.012 oy

Enver Erkaykusuz

İYİ Parti
%23,7
364 oy

Diğer

%10
159 oy
Bolu - SEBEN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %65,9
  • %23,7
  • %9,8
  • %0,5
  • %0,1
  • %65,9
  • %23,7
  • %9,8
  • %0,5
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
  • %0
  • %32,3
  • %1,2
  • %0,8
  • %52,4
  • %0
  • %32,3
  • %1,2
  • %0,8
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
DÖRTDİVAN
yukleniyor
GEREDE
yukleniyor
GÖYNÜK
yukleniyor
KIBRISCIK
yukleniyor
MENGEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUDURNU
yukleniyor
SEBEN
yukleniyor
YENİÇAĞA
yukleniyor
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Kavak AK Parti
  • Enver Erkaykusuz İYİ Parti
  • Hakan Cankurtaran MHP
  • Ünal Güngör SP
  • Savaş Yener BTP
  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen1.930
  • Kullanılan oy1.630
  • Geçerli oy1.535
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.093
  • 30 Mar 141.880
  • 30 Mar 141.781
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seben Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %75,7
  • %65,9
  • %9,8
  • %75,7
  • %65,9
  • %9,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %23,7
  • %23,7
  • %23,7
  • %23,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,1
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
DÖRTDİVAN
yukleniyor
GEREDE
yukleniyor
GÖYNÜK
yukleniyor
KIBRISCIK
yukleniyor
MENGEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUDURNU
yukleniyor
SEBEN
yukleniyor
YENİÇAĞA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Kavak AK Parti
  • Enver Erkaykusuz İYİ Parti
  • Hakan Cankurtaran MHP
  • Ünal Güngör SP
  • Savaş Yener BTP
  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen1.930
  • Kullanılan oy1.630
  • Geçerli oy1.535
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.093
  • 30 Mar 141.880
  • 30 Mar 141.781
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seben Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SEBEN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %65,9
    1.012 oy
  • %23,7
    364 oy
  • %65,9
    1.012 oy
  • %23,7
    364 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
    933 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,4
    933 oy
  • %0
  • MHP
  • SP
  • %9,8
    150 oy
  • %0,5
    8 oy
  • %9,8
    150 oy
  • %0,5
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,3
    576 oy
  • %1,2
    21 oy
  • %32,3
    576 oy
  • %1,2
    21 oy
  • BTP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    14 oy
  • %0,8
    14 oy

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • %52,7
    49.697 oy
  • %44,7
    42.179 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • %52,7
    49.697 oy
  • %44,7
    42.179 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • HDP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %0,2
    212 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0,2
    212 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0
  • %0,4
    372 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3