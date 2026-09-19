Seçim Bolu GÖYNÜK Seçim Sonuçları – GÖYNÜK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bolu GÖYNÜK

Ahmet Çankaya

MHP
%43
1.082 oy

Kemal Kazan

AK Parti
%39,7
999 oy

Diğer

%17
435 oy
Bolu - GÖYNÜK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %43
  • %39,7
  • %13,6
  • %3,4
  • %0,2
  • %43
  • %39,7
  • %13,6
  • %3,4
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,2
  • %49,5
  • %9,9
  • %8,7
  • %0,5
  • %31,2
  • %49,5
  • %9,9
  • %8,7
  • %0,5
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
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GEREDE
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GÖYNÜK
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KIBRISCIK
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MENGEN
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MERKEZ
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MUDURNU
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SEBEN
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YENİÇAĞA
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  • Bağımsız
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çankaya MHP
  • Kemal Kazan AK Parti
  • Necdet Yıldıran CHP
  • Faruk Binay SP
  • Mustafa Yağcı BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen3.104
  • Kullanılan oy2.605
  • Geçerli oy2.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.511
  • 30 Mar 142.413
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göynük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %82,7
  • %43
  • %39,7
  • %82,7
  • %43
  • %39,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %13,6
  • %13,6
  • %13,6
  • %13,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %3,7
  • %3,4
  • %0,2
  • %3,7
  • %3,4
  • %0,2
Tüm Partiler
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
DÖRTDİVAN
yukleniyor
GEREDE
yukleniyor
GÖYNÜK
yukleniyor
KIBRISCIK
yukleniyor
MENGEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUDURNU
yukleniyor
SEBEN
yukleniyor
YENİÇAĞA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çankaya MHP
  • Kemal Kazan AK Parti
  • Necdet Yıldıran CHP
  • Faruk Binay SP
  • Mustafa Yağcı BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen3.104
  • Kullanılan oy2.605
  • Geçerli oy2.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.511
  • 30 Mar 142.413
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göynük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖYNÜK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %43
    1.082 oy
  • %39,7
    999 oy
  • %43
    1.082 oy
  • %39,7
    999 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,2
    753 oy
  • %49,5
    1.194 oy
  • %31,2
    753 oy
  • %49,5
    1.194 oy
  • CHP
  • SP
  • %13,6
    343 oy
  • %3,4
    86 oy
  • %13,6
    343 oy
  • %3,4
    86 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,9
    239 oy
  • %8,7
    211 oy
  • %9,9
    239 oy
  • %8,7
    211 oy
  • BTP
  • %0,2
    6 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    11 oy
  • %0,5
    11 oy

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • %52,7
    49.697 oy
  • %44,7
    42.179 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • %52,7
    49.697 oy
  • %44,7
    42.179 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • HDP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %0,2
    212 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0,2
    212 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0
  • %0,4
    372 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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