31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bolu YENİÇAĞA
Recayi Çağlar
AK Parti
%68,1
1.925 oy
Yahya Doğanay
SP
%19,8
560 oy
Diğer
%12
343 oy
Bolu - YENİÇAĞA İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 12 / 12
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Recayi Çağlar AK Parti
- Yahya Doğanay SP
- Adnan Güngör CHP
- Zeki Mustafa Egeci MHP
- Mesut Dikici BTP
- Katılım oranı % 84,2
- Toplam seçmen3.504
- Kullanılan oy2.951
- Geçerli oy2.828
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.638
- 30 Mar 143.256
- 30 Mar 143.174
- Açılan sandık
- 12 / 12
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Recayi Çağlar AK Parti
- Yahya Doğanay SP
- Adnan Güngör CHP
- Zeki Mustafa Egeci MHP
- Mesut Dikici BTP
- Katılım oranı % 84,2
- Toplam seçmen3.504
- Kullanılan oy2.951
- Geçerli oy2.828
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.638
- 30 Mar 143.256
- 30 Mar 143.174
YENİÇAĞA Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 12 / 12
- %100
Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
DörtdivanHamza Efe % 100 % 38,2 % 10,3 % 2,7 % 0 % 0 % 46,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÖRTDİVAN Hamza Efe % 100 % 38,24 % 10,29 % 2,73 % 0 % 0 % 46,74 Bağımsız
- DÖRTDİVAN (30 Mar 2014) Hasan Uzunoğlu % 52,85 % 34,44 % 8,07 % 0 % 0 % 4,24 SP
-
GeredeMustafa Allar % 100 % 47 % 16,6 % 0 % 3,4 % 0 % 30,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEREDE Mustafa Allar % 100 % 47,01 % 16,62 % 0 % 3,42 % 0 % 30,35 BBP
- GEREDE (30 Mar 2014) Mustafa Allar % 59,26 % 31,54 % 1,94 % 0 % 0 % 7,05 SP
-
GökçesuVahit Aydın % 100 % 22,5 % 22,1 % 3,1 % 0 % 0 % 24,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKÇESU Vahit Aydın % 100 % 22,5 % 22,06 % 3,14 % 0 % 0 % 24,76 DP
- GÖKÇESU (30 Mar 2014) Atilla Ateş % 37,7 % 14,75 % 47,54 % 0 % 0 % 0
-
GöynükAhmet Çankaya % 100 % 39,7 % 43 % 13,6 % 0 % 0 % 3,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖYNÜK Ahmet Çankaya % 100 % 39,71 % 43 % 13,63 % 0 % 0 % 3,42 SP
- GÖYNÜK (30 Mar 2014) Kemal Kazan % 49,48 % 31,21 % 9,9 % 0 % 0 % 8,74 SP
-
KaracasuCelal Beydili % 100 % 40,7 % 30,8 % 0 % 15,9 % 0 % 11,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARACASU Celal Beydili % 100 % 40,69 % 30,78 % 0 % 15,89 % 0 % 11,77 BBP
- KARACASU (30 Mar 2014) Celal Beydili % 47,85 % 49,97 % 0 % 0 % 0 % 1,81 SP
-
KıbrıscıkEmin Tekemen % 100 % 18,7 % 1,7 % 39 % 0 % 0 % 36,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIBRISCIK Emin Tekemen % 100 % 18,74 % 1,74 % 38,96 % 0 % 0 % 36,68 Bağımsız
- KIBRISCIK (30 Mar 2014) Doğan Dağ % 37,07 % 3,05 % 58,05 % 0 % 0 % 1,83 SP
-
MengenTurhan Bulut % 100 % 35,7 % 17,4 % 45,9 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MENGEN Turhan Bulut % 100 % 35,65 % 17,37 % 45,94 % 0 % 0 % 0,91 SP
- MENGEN (30 Mar 2014) Turhan Bulut % 37,46 % 8,62 % 52,21 % 0 % 0 % 1,62 SP
-
MerkezTanju Özcan % 100 % 44,7 % 0 % 52,7 % 0 % 0,2 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Tanju Özcan % 100 % 44,73 % 0 % 52,71 % 0 % 0,22 % 1,58 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 49,6 % 9,94 % 37,74 % 0 % 0 % 1,76 SP
-
MudurnuNecdet Türker % 100 % 29,4 % 40,4 % 29,2 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUDURNU Necdet Türker % 100 % 29,38 % 40,41 % 29,21 % 0 % 0 % 0,66 SP
- MUDURNU (30 Mar 2014) Mehmet İnegöl % 38,57 % 10,14 % 47,93 % 0 % 0 % 2,24 DP
-
SebenFatih Kavak % 100 % 65,9 % 9,8 % 0 % 23,7 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SEBEN Fatih Kavak % 100 % 65,93 % 9,77 % 0 % 23,71 % 0 % 0,52 SP
- SEBEN (30 Mar 2014) Süleyman Özbağ % 52,39 % 32,34 % 13,31 % 0 % 0 % 1,18 SP
-
TaşkestiTahsin Özcan % 100 % 42,6 % 0 % 28,8 % 0 % 0 % 27,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAŞKESTİ Tahsin Özcan % 100 % 42,58 % 0 % 28,81 % 0 % 0 % 27,35 DP
- TAŞKESTİ (30 Mar 2014) Saim Çevik % 32 % 31,11 % 13,33 % 0 % 0 % 23,56 Bağımsız
-
YeniçağaRecayi Çağlar % 100 % 68,1 % 5,9 % 6 % 0 % 0 % 19,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİÇAĞA Recayi Çağlar % 100 % 68,07 % 5,87 % 6,05 % 0 % 0 % 19,8 SP
- YENİÇAĞA (30 Mar 2014) Recayi Çağlar % 44,11 % 0,47 % 6,4 % 0 % 0 % 27,28 DP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 354
- %100
-
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