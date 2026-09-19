Seçim Hatay HASSA Seçim Sonuçları – HASSA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay HASSA

Mehmet Karataş

AK Parti
%55
17.622 oy

Mehmet Ali Söylemez

İYİ Parti
%43,2
13.826 oy

Diğer

%2
586 oy
Hatay - HASSA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 133 / 133
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %55
  • %43,2
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
  • %55
  • %43,2
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,9
  • %0
  • %0,4
  • %1,5
  • %0,1
  • %51,9
  • %0
  • %0,4
  • %1,5
  • %0,1
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
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ANTAKYA
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DÖRTYOL
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ERZİN
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HASSA
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İSKENDERUN
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KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Karataş AK Parti
  • Mehmet Ali Söylemez İYİ Parti
  • Turgay Çaka BBP
  • Mustafa Yavşalak SP
  • Lutfi Arıkan BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen37.665
  • Kullanılan oy33.616
  • Geçerli oy32.034
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.708
  • 30 Mar 1430.660
  • 30 Mar 1429.352
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hassa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 133 / 133
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %55
  • %55
  • %55
  • %55
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %43,2
  • %43,2
  • %43,2
  • %43,2
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %1,8
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
  • %1,8
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Karataş AK Parti
  • Mehmet Ali Söylemez İYİ Parti
  • Turgay Çaka BBP
  • Mustafa Yavşalak SP
  • Lutfi Arıkan BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen37.665
  • Kullanılan oy33.616
  • Geçerli oy32.034
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.708
  • 30 Mar 1430.660
  • 30 Mar 1429.352
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hassa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HASSA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 133 / 133
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %55
    17.622 oy
  • %43,2
    13.826 oy
  • %55
    17.622 oy
  • %43,2
    13.826 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,9
    15.234 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,9
    15.234 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • %0,9
    290 oy
  • %0,8
    244 oy
  • %0,9
    290 oy
  • %0,8
    244 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    120 oy
  • %1,5
    448 oy
  • %0,4
    120 oy
  • %1,5
    448 oy
  • BTP
  • %0,2
    52 oy
  • %0,2
    52 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    33 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • %0,1
    809 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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