Seçim Hatay DEFNE Seçim Sonuçları – DEFNE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay DEFNE

İbrahim Güzel

CHP
%68,5
60.217 oy

Mehmet Güzelyurt

DSP
%24,3
21.369 oy

Diğer

%7
6.275 oy
Hatay - DEFNE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 336 / 336
  • %100
  • CHP
  • DSP
  • AK Parti
  • VP
  • TKP
  • %68,5
  • %24,3
  • %6,2
  • %0,3
  • %0,3
  • %68,5
  • %24,3
  • %6,2
  • %0,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %82,1
  • %0
  • %3,3
  • %0
  • %7,6
  • %82,1
  • %0
  • %3,3
  • %0
  • %7,6
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
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ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
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DÖRTYOL
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ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Güzel CHP
  • Mehmet Güzelyurt DSP
  • Ferit Oflazoglu AK Parti
  • Leyla Erk VP
  • Ali Bölükbaşı TKP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen106.813
  • Kullanılan oy90.031
  • Geçerli oy87.861
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1493.209
  • 30 Mar 1482.477
  • 30 Mar 1480.908
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Defne Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 336 / 336
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %68,5
  • %68,5
  • %68,5
  • %68,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %6,2
  • %6,2
  • %6,2
  • %6,2
  • Diğer
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %25,3
  • %24,3
  • %0,3
  • %0,3
  • %25,3
  • %24,3
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Güzel CHP
  • Mehmet Güzelyurt DSP
  • Ferit Oflazoglu AK Parti
  • Leyla Erk VP
  • Ali Bölükbaşı TKP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen106.813
  • Kullanılan oy90.031
  • Geçerli oy87.861
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1493.209
  • 30 Mar 1482.477
  • 30 Mar 1480.908
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Defne Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DEFNE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 336 / 336
  • %100
  • CHP
  • DSP
  • AK Parti
  • %68,5
    60.217 oy
  • %24,3
    21.369 oy
  • %6,2
    5.429 oy
  • %68,5
    60.217 oy
  • %24,3
    21.369 oy
  • %6,2
    5.429 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %82,1
    66.419 oy
  • %0
    30 oy
  • %3,3
    2.681 oy
  • %82,1
    66.419 oy
  • %0
    30 oy
  • %3,3
    2.681 oy
  • VP
  • TKP
  • SP
  • %0,3
    302 oy
  • %0,3
    255 oy
  • %0,2
    193 oy
  • %0,3
    302 oy
  • %0,3
    255 oy
  • %0,2
    193 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,6
    6.170 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %7,6
    6.170 oy
  • %0,1
    53 oy
  • BTP
  • %0,1
    96 oy
  • %0,1
    96 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    49 oy
  • %0,1
    49 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • %0,1
    809 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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