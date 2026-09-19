Seçim Hatay REYHANLI Seçim Sonuçları – REYHANLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay REYHANLI

Mehmet Hacıoğlu

AK Parti
%59,1
26.679 oy

Nihat Dağ

CHP
%37,5
16.914 oy

Diğer

%4
1.545 oy
Hatay - REYHANLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %59,1
  • %37,5
  • %2,4
  • %0,6
  • %0,4
  • %59,1
  • %37,5
  • %2,4
  • %0,6
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
  • %11,4
  • %0
  • %1,2
  • %0,2
  • %58,9
  • %11,4
  • %0
  • %1,2
  • %0,2
Tüm Partiler
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DÖRTYOL
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ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Hacıoğlu AK Parti
  • Nihat Dağ CHP
  • Fuat Cünedioğlu Bağımsız
  • Zabit Çelik SP
  • Mümtaz Ceylan BTP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen57.488
  • Kullanılan oy47.110
  • Geçerli oy45.138
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.693
  • 30 Mar 1443.389
  • 30 Mar 1441.386
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Reyhanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %59,1
  • %59,1
  • %59,1
  • %59,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,5
  • %37,5
  • %37,5
  • %37,5
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %3,4
  • %2,4
  • %0,6
  • %0,4
  • %3,4
  • %2,4
  • %0,6
  • %0,4
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Hacıoğlu AK Parti
  • Nihat Dağ CHP
  • Fuat Cünedioğlu Bağımsız
  • Zabit Çelik SP
  • Mümtaz Ceylan BTP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen57.488
  • Kullanılan oy47.110
  • Geçerli oy45.138
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.693
  • 30 Mar 1443.389
  • 30 Mar 1441.386
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Reyhanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

REYHANLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %59,1
    26.679 oy
  • %37,5
    16.914 oy
  • %59,1
    26.679 oy
  • %37,5
    16.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    24.367 oy
  • %11,4
    4.728 oy
  • %58,9
    24.367 oy
  • %11,4
    4.728 oy
  • Bağımsız
  • SP
  • %2,4
    1.083 oy
  • %0,6
    263 oy
  • %2,4
    1.083 oy
  • %0,6
    263 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    481 oy
  • %0
  • %1,2
    481 oy
  • BTP
  • %0,4
    199 oy
  • %0,4
    199 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    67 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • %0,1
    809 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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