Seçim Hatay İSKENDERUN Seçim Sonuçları – İSKENDERUN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay İSKENDERUN

Mehmet Fatih Tosyalı

AK Parti
%40,4
57.551 oy

Yılmaz Şahutoğlu

CHP
%36,6
52.246 oy

Diğer

%23
32.760 oy
Hatay - İSKENDERUN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 522 / 522
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • BBP
  • SP
  • %40,4
  • %36,6
  • %21,4
  • %0,7
  • %0,5
  • %40,4
  • %36,6
  • %21,4
  • %0,7
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
  • %36,7
  • %0
  • %0,4
  • %0,6
  • %36,5
  • %36,7
  • %0
  • %0,4
  • %0,6
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
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DÖRTYOL
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ERZİN
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HASSA
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İSKENDERUN
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KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Tosyalı AK Parti
  • Yılmaz Şahutoğlu CHP
  • Mete Aslan DP
  • Metin Yeşilkaya BBP
  • Halil Çelik SP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen172.231
  • Kullanılan oy145.966
  • Geçerli oy142.557
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14164.324
  • 30 Mar 14120.715
  • 30 Mar 14117.254
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İskenderun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 522 / 522
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,4
  • %40,4
  • %40,4
  • %40,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %36,6
  • %36,6
  • %36,6
  • %36,6
  • Diğer
  • DP
  • BBP
  • SP
  • %23
  • %21,4
  • %0,7
  • %0,5
  • %23
  • %21,4
  • %0,7
  • %0,5
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Tosyalı AK Parti
  • Yılmaz Şahutoğlu CHP
  • Mete Aslan DP
  • Metin Yeşilkaya BBP
  • Halil Çelik SP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen172.231
  • Kullanılan oy145.966
  • Geçerli oy142.557
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14164.324
  • 30 Mar 14120.715
  • 30 Mar 14117.254
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İskenderun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İSKENDERUN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 522 / 522
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • %40,4
    57.551 oy
  • %36,6
    52.246 oy
  • %21,4
    30.464 oy
  • %40,4
    57.551 oy
  • %36,6
    52.246 oy
  • %21,4
    30.464 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
    42.821 oy
  • %36,7
    43.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,5
    42.821 oy
  • %36,7
    43.001 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • VP
  • %0,7
    1.028 oy
  • %0,5
    769 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0,7
    1.028 oy
  • %0,5
    769 oy
  • %0,2
    220 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    437 oy
  • %0,6
    731 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    437 oy
  • %0,6
    731 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    161 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0,1
    161 oy
  • %0,1
    118 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • %0,1
    99 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • %0,1
    809 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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