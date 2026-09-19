Seçim Hatay ARSUZ Seçim Sonuçları – ARSUZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay ARSUZ

Asaf Güven

CHP
%71,9
37.726 oy

Necim Bozkurt

AK Parti
%25,5
13.385 oy

Diğer

%2
1.337 oy
Hatay - ARSUZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 205 / 205
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • DP
  • SP
  • %71,9
  • %25,5
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,3
  • %71,9
  • %25,5
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,5
  • %17,4
  • %2,4
  • %0
  • %0,1
  • %64,5
  • %17,4
  • %2,4
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
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ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
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DÖRTYOL
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ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Asaf Güven CHP
  • Necim Bozkurt AK Parti
  • Cafer Özenir DSP
  • İbrahim Ceripdiken DP
  • Orhan Kaya SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen63.276
  • Kullanılan oy54.033
  • Geçerli oy52.448
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.724
  • 30 Mar 1445.252
  • 30 Mar 1444.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arsuz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 205 / 205
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %71,9
  • %71,9
  • %71,9
  • %71,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %25,5
  • %25,5
  • %25,5
  • %25,5
  • Diğer
  • DSP
  • DP
  • SP
  • %2,5
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,3
  • %2,5
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,3
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Asaf Güven CHP
  • Necim Bozkurt AK Parti
  • Cafer Özenir DSP
  • İbrahim Ceripdiken DP
  • Orhan Kaya SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen63.276
  • Kullanılan oy54.033
  • Geçerli oy52.448
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.724
  • 30 Mar 1445.252
  • 30 Mar 1444.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arsuz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARSUZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 205 / 205
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • %71,9
    37.726 oy
  • %25,5
    13.385 oy
  • %1,1
    587 oy
  • %71,9
    37.726 oy
  • %25,5
    13.385 oy
  • %1,1
    587 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,5
    28.562 oy
  • %17,4
    7.705 oy
  • %2,4
    1.066 oy
  • %64,5
    28.562 oy
  • %17,4
    7.705 oy
  • %2,4
    1.066 oy
  • DP
  • SP
  • TKP
  • %0,6
    322 oy
  • %0,3
    182 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0,6
    322 oy
  • %0,3
    182 oy
  • %0,3
    140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    18 oy
  • %0
  • %0
    18 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • %0,1
    809 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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