Seçim Hatay SAMANDAĞ Seçim Sonuçları – SAMANDAĞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay SAMANDAĞ

Refik Eryılmaz

CHP
%63,2
41.422 oy

Yusuf Ziya Kuzu

DSP
%26,4
17.284 oy

Diğer

%11
6.796 oy
Hatay - SAMANDAĞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • CHP
  • DSP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • VP
  • %63,2
  • %26,4
  • %7
  • %3,1
  • %0,1
  • %63,2
  • %26,4
  • %7
  • %3,1
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %81
  • %0
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %81
  • %0
  • %4,3
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
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ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
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ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Refik Eryılmaz CHP
  • Yusuf Ziya Kuzu DSP
  • Mehmet Süt AK Parti
  • Seyran Miçooğulları İYİ Parti
  • Fuad Terzi VP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen81.759
  • Kullanılan oy67.306
  • Geçerli oy65.502
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.271
  • 30 Mar 1463.239
  • 30 Mar 1461.713
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samandağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %66,4
  • %63,2
  • %3,1
  • %66,4
  • %63,2
  • %3,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %7
  • %7
  • %7
  • %7
  • Diğer
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • %26,7
  • %26,4
  • %0,1
  • %0,1
  • %26,7
  • %26,4
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Refik Eryılmaz CHP
  • Yusuf Ziya Kuzu DSP
  • Mehmet Süt AK Parti
  • Seyran Miçooğulları İYİ Parti
  • Fuad Terzi VP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen81.759
  • Kullanılan oy67.306
  • Geçerli oy65.502
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.271
  • 30 Mar 1463.239
  • 30 Mar 1461.713
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samandağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SAMANDAĞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • CHP
  • DSP
  • AK Parti
  • %63,2
    41.422 oy
  • %26,4
    17.284 oy
  • %7
    4.558 oy
  • %63,2
    41.422 oy
  • %26,4
    17.284 oy
  • %7
    4.558 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %81
    49.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,3
    2.634 oy
  • %81
    49.968 oy
  • %0
  • %4,3
    2.634 oy
  • İYİ Parti
  • VP
  • Bağımsız
  • %3,1
    2.047 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %3,1
    2.047 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,1
    50 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    801 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    801 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,1
    35 oy
  • %0
    18 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0
    18 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    66 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0,1
    50 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • %0,1
    809 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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