Seçim Hatay BELEN Seçim Sonuçları – BELEN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay BELEN

İbrahim Gül

MHP
%61,1
12.403 oy

Hayri Yüksel

İYİ Parti
%37,3
7.573 oy

Diğer

%2
337 oy
Hatay - BELEN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %61,1
  • %37,3
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,2
  • %61,1
  • %37,3
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %43,6
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
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ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
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ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Gül MHP
  • Hayri Yüksel İYİ Parti
  • Zekeriya Eğe SP
  • Kadir Vardar VP
  • Bayram Vural Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen23.768
  • Kullanılan oy20.953
  • Geçerli oy20.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.946
  • 30 Mar 1419.253
  • 30 Mar 1418.563
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Belen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %61,1
  • %61,1
  • %61,1
  • %61,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %37,3
  • %37,3
  • %37,3
  • %37,3
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %1,7
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,2
  • %1,7
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Gül MHP
  • Hayri Yüksel İYİ Parti
  • Zekeriya Eğe SP
  • Kadir Vardar VP
  • Bayram Vural Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen23.768
  • Kullanılan oy20.953
  • Geçerli oy20.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.946
  • 30 Mar 1419.253
  • 30 Mar 1418.563
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Belen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BELEN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %61,1
    12.403 oy
  • %37,3
    7.573 oy
  • %61,1
    12.403 oy
  • %37,3
    7.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    8.102 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,6
    8.102 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • %1,1
    231 oy
  • %0,2
    41 oy
  • %1,1
    231 oy
  • %0,2
    41 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    172 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,2
    38 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    9 oy
  • %0
  • %0
    9 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • %0,1
    809 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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