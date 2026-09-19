Seçim Çorum BAYAT Seçim Sonuçları – BAYAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çorum BAYAT

Ekrem Ünlü

AK Parti
%45
1.715 oy

Mehmet Başyiğit

Bağımsız
%37,9
1.442 oy

Diğer

%17
650 oy
Çorum - BAYAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %45
  • %37,9
  • %13
  • %3,3
  • %0,7
  • %45
  • %37,9
  • %13
  • %3,3
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
  • %0
  • %43,8
  • %0,4
  • %1,7
  • %54,1
  • %0
  • %43,8
  • %0,4
  • %1,7
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Ünlü AK Parti
  • Mehmet Başyiğit Bağımsız
  • Şaban Çakır MHP
  • Halis Dilmeç BTP
  • Emrah Öztekin SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen4.493
  • Kullanılan oy3.987
  • Geçerli oy3.807
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.758
  • 30 Mar 144.314
  • 30 Mar 144.064
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,1
  • %45
  • %13
  • %58,1
  • %45
  • %13
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %41,9
  • %37,9
  • %3,3
  • %0,7
  • %41,9
  • %37,9
  • %3,3
  • %0,7
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Ünlü AK Parti
  • Mehmet Başyiğit Bağımsız
  • Şaban Çakır MHP
  • Halis Dilmeç BTP
  • Emrah Öztekin SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen4.493
  • Kullanılan oy3.987
  • Geçerli oy3.807
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.758
  • 30 Mar 144.314
  • 30 Mar 144.064
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAYAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %45
    1.715 oy
  • %37,9
    1.442 oy
  • %45
    1.715 oy
  • %37,9
    1.442 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
    2.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,1
    2.199 oy
  • %0
  • MHP
  • BTP
  • %13
    495 oy
  • %3,3
    127 oy
  • %13
    495 oy
  • %3,3
    127 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.780 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %43,8
    1.780 oy
  • %0,4
    16 oy
  • SP
  • %0,7
    28 oy
  • %0,7
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    69 oy
  • %1,7
    69 oy

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 542 / 542
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • TKP
  • DSP
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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