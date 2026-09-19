Seçim Çorum İSKİLİP Seçim Sonuçları – İSKİLİP Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çorum İSKİLİP

Ali Sülük

MHP
%49,3
5.417 oy

Recep Çatma

AK Parti
%36,6
4.018 oy

Diğer

%14
1.556 oy
Çorum - İSKİLİP İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %49,3
  • %36,6
  • %12,9
  • %1,1
  • %0,2
  • %49,3
  • %36,6
  • %12,9
  • %1,1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %53,9
  • %0
  • %1,7
  • %0,2
  • %43,3
  • %53,9
  • %0
  • %1,7
  • %0,2
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Sülük MHP
  • Recep Çatma AK Parti
  • Muhsin Kocasaraç İYİ Parti
  • Hasan Mert SP
  • Hasan Hüseyin Afşar BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen13.621
  • Kullanılan oy11.569
  • Geçerli oy10.991
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.569
  • 30 Mar 1413.115
  • 30 Mar 1412.515
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İskilip Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %85,8
  • %49,3
  • %36,6
  • %85,8
  • %49,3
  • %36,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %12,9
  • %12,9
  • %12,9
  • %12,9
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,2
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,2
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Sülük MHP
  • Recep Çatma AK Parti
  • Muhsin Kocasaraç İYİ Parti
  • Hasan Mert SP
  • Hasan Hüseyin Afşar BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen13.621
  • Kullanılan oy11.569
  • Geçerli oy10.991
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.569
  • 30 Mar 1413.115
  • 30 Mar 1412.515
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İskilip Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İSKİLİP Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %49,3
    5.417 oy
  • %36,6
    4.018 oy
  • %49,3
    5.417 oy
  • %36,6
    4.018 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    5.421 oy
  • %53,9
    6.745 oy
  • %43,3
    5.421 oy
  • %53,9
    6.745 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %12,9
    1.414 oy
  • %1,1
    122 oy
  • %12,9
    1.414 oy
  • %1,1
    122 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    208 oy
  • %0
  • %1,7
    208 oy
  • BTP
  • %0,2
    20 oy
  • %0,2
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    28 oy
  • %0,2
    28 oy

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 542 / 542
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • TKP
  • DSP
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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