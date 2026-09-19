31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çorum DODURGA
Mustafa Aydın
AK Parti
%56
1.027 oy
Bekir Akman
İYİ Parti
%40
733 oy
Diğer
%4
73 oy
Çorum - DODURGA İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Aydın AK Parti
- Bekir Akman İYİ Parti
- Dilaver Akbaş MHP
- Ahmet Kellerbağı SP
- Seyfullah Karbulut BTP
- Katılım oranı % 91,4
- Toplam seçmen2.111
- Kullanılan oy1.930
- Geçerli oy1.833
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.114
- 30 Mar 141.953
- 30 Mar 141.848
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Aydın AK Parti
- Bekir Akman İYİ Parti
- Dilaver Akbaş MHP
- Ahmet Kellerbağı SP
- Seyfullah Karbulut BTP
- Katılım oranı % 91,4
- Toplam seçmen2.111
- Kullanılan oy1.930
- Geçerli oy1.833
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.114
- 30 Mar 141.953
- 30 Mar 141.848
DODURGA Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AlacaHalil İbrahim Şaltu % 100 % 51,4 % 34 % 4,3 % 9 % 0 % 0,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALACA Halil İbrahim Şaltu % 100 % 51,38 % 33,97 % 4,32 % 9 % 0 % 0,84 Bağımsız
- ALACA (30 Mar 2014) Muhammet Esat Eyvaz % 56,79 % 40,36 % 1,37 % 0 % 0 % 0,76 DP
-
AştavulMehmet Çelik % 100 % 54,3 % 0 % 45,4 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AŞTAVUL Mehmet Çelik % 100 % 54,3 % 0 % 45,42 % 0 % 0 % 0,28 SP
- AŞTAVUL (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BayatEkrem Ünlü % 100 % 45 % 13 % 0 % 0 % 0 % 37,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYAT Ekrem Ünlü % 100 % 45,05 % 13 % 0 % 0 % 0 % 37,88 Bağımsız
- BAYAT (30 Mar 2014) Ekrem Ünlü % 54,11 % 43,8 % 0 % 0 % 0 % 1,7 SP
-
BoğazkaleMesut Ocaklı % 100 % 46,6 % 52,6 % 0 % 0,7 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOĞAZKALE Mesut Ocaklı % 100 % 46,6 % 52,62 % 0 % 0,69 % 0 % 0,09 SP
- BOĞAZKALE (30 Mar 2014) Osman Tangazoğlu % 52,1 % 7,15 % 0 % 0 % 0 % 40,3 SP
-
DodurgaMustafa Aydın % 100 % 56 % 1,9 % 0 % 40 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DODURGA Mustafa Aydın % 100 % 56,03 % 1,91 % 0 % 39,99 % 0 % 1,8 SP
- DODURGA (30 Mar 2014) Mustafa Aydın % 38,85 % 1,89 % 12,34 % 0 % 0 % 44,59 DP
-
DüvenciNecmettin Yalçın % 100 % 50,7 % 30,5 % 0 % 0 % 0 % 18,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÜVENCİ Necmettin Yalçın % 100 % 50,72 % 30,52 % 0 % 0 % 0 % 18,33 BBP
- DÜVENCİ (30 Mar 2014) Necmettin Yalçın % 35,28 % 25,28 % 0 % 0 % 0 % 21,71 BBP
-
İskilipAli Sülük % 100 % 36,6 % 49,3 % 0 % 12,9 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İSKİLİP Ali Sülük % 100 % 36,56 % 49,29 % 0 % 12,87 % 0 % 1,11 SP
- İSKİLİP (30 Mar 2014) Recep Çatma % 53,9 % 43,32 % 0,9 % 0 % 0 % 1,66 SP
-
KargıZeki Şen % 100 % 39 % 36,1 % 24,3 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARGI Zeki Şen % 100 % 39,04 % 36,05 % 24,26 % 0 % 0 % 0,47 SP
- KARGI (30 Mar 2014) Zeki Şen % 57,35 % 6,39 % 35,27 % 0 % 0 % 0,99 SP
-
Laçinİdris Görükmez % 100 % 51,8 % 46,9 % 0 % 0,5 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- LAÇİN İdris Görükmez % 100 % 51,81 % 46,87 % 0 % 0,55 % 0 % 0,66 SP
- LAÇİN (30 Mar 2014) Ünal Gevşek % 45,55 % 50,3 % 0 % 0 % 0 % 3,41 BBP
-
MecitözüVeli Aylar % 100 % 45,1 % 1,6 % 50,9 % 2,1 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MECİTÖZÜ Veli Aylar % 100 % 45,09 % 1,64 % 50,93 % 2,08 % 0 % 0,19 SP
- MECİTÖZÜ (30 Mar 2014) Ünal Yavuz % 47,25 % 3,86 % 47,64 % 0 % 0 % 1,05 SP
-
MerkezHalil İbrahim Aşgın % 100 % 43,3 % 16,4 % 36,7 % 1,9 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Halil İbrahim Aşgın % 100 % 43,28 % 16,36 % 36,73 % 1,9 % 0 % 1,17 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 50,73 % 11,77 % 34,37 % 0 % 0 % 1,21 SP
-
OğuzlarMuzaffer Yıldırım % 100 % 52,2 % 5,6 % 41,8 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OĞUZLAR Muzaffer Yıldırım % 100 % 52,17 % 5,62 % 41,76 % 0 % 0 % 0,23 SP
- OĞUZLAR (30 Mar 2014) Orhan Ateş % 44,74 % 2,38 % 51,92 % 0 % 0 % 0,81 SP
-
OrtaköyTaner İsbir % 100 % 39,2 % 27,2 % 33 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORTAKÖY Taner İsbir % 100 % 39,15 % 27,18 % 32,98 % 0 % 0 % 0,64 SP
- ORTAKÖY (30 Mar 2014) Taner İsbir % 37,93 % 27,66 % 33,17 % 0 % 0 % 1,02 SP
-
OsmancıkAhmet Gelgör % 100 % 39,3 % 41,6 % 0 % 16,8 % 0 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OSMANCIK Ahmet Gelgör % 100 % 39,31 % 41,65 % 0 % 16,83 % 0 % 1,73 SP
- OSMANCIK (30 Mar 2014) Hamza Karataş % 48,2 % 16,9 % 32,82 % 0 % 0 % 1,08 SP
-
SungurluAbdulkadir Şahiner % 100 % 43,5 % 10,9 % 0 % 44,9 % 0 % 0,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUNGURLU Abdulkadir Şahiner % 100 % 43,51 % 10,86 % 0 % 44,88 % 0 % 0,39 BBP
- SUNGURLU (30 Mar 2014) Abdulkadir Şahiner % 44,4 % 46,42 % 6,92 % 0 % 0 % 0,99 SP
-
UğurludağRemzi Torun % 100 % 62,1 % 36,9 % 0 % 0,8 % 0 % 0,1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UĞURLUDAĞ Remzi Torun % 100 % 62,1 % 36,88 % 0 % 0,77 % 0 % 0,15 BTP
- UĞURLUDAĞ (30 Mar 2014) Remzi Torun % 22 % 48,58 % 0,96 % 0 % 0 % 27,71 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 542 / 542
- %100
-
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